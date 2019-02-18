官媒：全媒體助力反腐　案件線索通過網絡曝光

中紀委及國家監委的機關報《中國紀檢監察報》今日（18日）發表評論文章，指出全媒體時代正深刻影響著全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，很多有價值的問題線索正是通過網絡曝光。

去年網上流傳多段影片，顯示河南安陽一個高速公路的超載檢查站的交通輔警向貨車司機收受賄賂，事件引發網友關注。（影片截圖）

文章指出，「兩微一端」（指微博、微信及新聞客戶端）等媒體平台能夠及時反映社情民意，一些有價值的問題線索正是通過網絡曝光而浮出水面。網絡還以其先進技術平台，使社會監督的廣度、深度、效能有了質的提升，全媒體普及與融媒體發展，使醜聞難以隱藏，罪惡難以遁形，調查、取證更為科學客觀公正。

從實踐效果看，全媒體助力監督效能明顯。從建立規範的網上舉報制度，到在互聯網發布「紅色通緝令」，從披露某些官員違紀違法的蛛絲馬跡，到追蹤某些人物的行為、背景，上天入地的信息流，形成一張無形的「天網」。回顧這些年查處的大案要案，不少都有互聯網及全媒體的影子。

公款吃喝風等問題得到有效遏制

文章表示，隨著舉報制度、徵信系統等建立，黨內監督、群眾監督、輿論監督等多種監督，有了更明顯的進步。有關方面研究表明，長期以來難以解決的公款吃喝風、公款旅遊風等得到有效遏制或相關責任人及時受到追究，和「兩微一端」快速普及有著明顯關係。

（《中國紀檢監察報》）