【創紀錄】浙江廳官退休15年後自首　退休後曾以商人身份亮相

2月16日，中紀委國家監委網站轉發浙江省紀委監委消息：浙江省紹興市政協原副主席陳建設涉嫌嚴重違紀違法，主動投案自首，目前正在接受紀律審查和監察調查。 值得注意的是，陳建設早已於2004退休，至今已15年。

浙江省紹興市政協原副主席陳建設。（資料圖片）

據公開履曆，陳建設1953年1月出生，浙江新昌人，中央黨校研究生學曆，1969年2月參加工作，1982年5月加入中國共產黨。

他曾長期在紹興市經濟體製改革辦工作，1993年任辦公室主任、黨組書記；1998年6月任紹興市副市長，2003年5月任紹興市政協副主席。

公開履曆顯示，任職僅一年零兩個月後，2004年9月，時年51歲的陳建設「提前退休」。

據新京報消息，陳建設提前退休後，曾以商會會長、商人身份公開亮相。2008年，他以「紹興北辰置業有限公司總經理」的身份，出席一家房地產項目的說明會；2010年，他以「紹興越商研究會會長」的身份，在上海出席了紹興在滬企業聯合會成立五周年懇談會。此外，他還在2013年當選了上市公司古越龍山的獨立董事，但隨後被要求辭職。

據北京日報旗下公眾號「長安街知事」，陳建設退休15年後投案自首，也創下了一項紀錄。此前，廣州市國土房管局原副局長譚麗群，於2014年4月被查，當時距離她退休已有11年。