官媒盛讚「彈幕」審核「減少爭端」　網民：直接回封建王朝吧

內地對於網絡言論管控日趨嚴格。1月9日，中國網絡視聽節目服務協會發布了《網絡短視頻平台管理規範》和《網絡短視頻內容審核標準細則》，對短片的發布者和平台方提出詳細要求，其中將「彈幕」劃入「先審後播」的範圍，進行「實時管理」，受到網民關注。 官媒《人民日報》海外版15日（上周五）發表評論文章，表示對彈幕實施嚴厲監管與彈幕文化興盛以及逐漸失範有關，健康的彈幕環境會減少一些觀看過程中的意見爭端，使得更多人願意打開彈幕。

「彈幕」其實是一些影片分享平台的特殊功能：觀看者能在觀看影片的過程中向其他觀看者發表自己的評論，並以滑動而過的字幕顯示出來，從而增加了觀看者之間的互動性。

影片觀看者能在觀看影片的過程中，透過「彈幕」功能向其他觀看者發表自己的評論，並以滑動而過的字幕顯示出來。（網絡圖片）

《人民日報》海外版的文章表示，日漸普及的彈幕，因監管不力而成為低俗信息的傳播渠道。內容色情、低俗、暴力等彈幕屢見不鮮，「喪文化」（帶有頽廢、絕望、悲觀等情緒的文化）、「非主流婚戀觀」頻繁洗版，影響惡劣。

文章又稱，缺乏約束的肆意發展不利於新興事物成長，以往由於平台、用戶、監管機構多方原因，對彈幕進行監管困難重重。如今新規出台後，各方責任明確，尤其是平台方責任增加，管理不力將面臨被約談、下架、封號的風險。

文章：新規會使更多人願意打開彈幕

文章更指，嚴厲管控明確了主管部門淨化網絡環境的決心，有利於產生高質量彈幕內容。相對健康的彈幕環境會減少一些觀看過程中的意見爭端，使得更多人願意打開彈幕。

網民熱議：