【李銳逝世】周三八寶山告別儀式按正部級規格　女兒遺孀矛盾曝光

中共已故領導人毛澤東的前秘書李銳於周六（16日）清晨在北京逝世，享年101歲。家屬消息指，中組部商定將於周三（20日）早上在八寶山按正部級待遇為李銳舉行告別儀式。 李銳一生情感生活波折，公開資料顯示其經歷四段婚戀，曾兩次遭首任妻子范元甄背叛。他過世後的告別儀式，將女兒與現任妻子矛盾曝光。

李銳與女兒李南央。（網上圖片）

消息指，中組部商定將於周三（20日）早上在八寶山按正部級待遇為李銳舉行告別儀式。李銳與前妻范元甄之女李南央早前對此發表聲明表示，李銳絕對不能接受將他定位為一個共產黨的正部級來進行追悼，其意願是死後「不開追悼會，不進八寶山，不蓋黨旗」。

她又說，自己要保護其父親的人格尊嚴，故不會參加中組部安排的追悼儀式，以此告訴世人李銳的真實意願，「我不能接受那沾滿了人民鮮血的旗蓋在我父親的遺體上。那是對他的最後的侮辱」。

不過，李銳現任妻子張玉珍此前曾發表聲明，否認存在上述的「三不」遺願，又稱他自得病以來，始終受到中共相關單位的重視和關注。《星島日報》報道指，李銳北京家中一名聽電話的女士回應稱：「（儀式）該到哪就到哪。她（按：李南央）說她的，我們該怎麼辦就怎麼辦！」

李南央曾出版書籍《我有這樣一個母親》，披露母親范元甄、李銳和鄧力群之間的三角關係。（資料圖片）

情感生活波折皆與政治密切相關

公開資料顯示，李銳一生中有四段重大的婚戀經歷。其情感生活的波折，皆與政治密切相關 。首任妻子范元甄曾兩度背叛他，而第二任妻子張玉珍則陪他度過晚年。

李銳的第一個戀人，是武漢秘密學聯領導成員之一的萬國瑞。據《炎黃春秋》報道，萬國瑞1936年考入武漢大學化學系，之後認識李銳，彼此漸生愛意。交往期間，李銳為萬國瑞起了個化名「楊純」。1937年盧溝橋事變後，兩人和一批流亡學生撤往濟南。之後，李銳隨山東省委轉移到泰安，楊純等一批女生去了濟寧。從此，這對情侶便失去聯繫。

首任妻子搞婚外情 廬山會議後為自保揭發李銳

李銳後來接受中共委派到湖南省委負責青年工作，期間與范元甄產生情愫，於1939年在重慶結婚。1943年，時任《解放日報》評論編輯的李銳被指是特務，遭逮捕關押。期間，范元甄與政治研究室指派「搶救」她的官員鄧力群發生婚外情。李銳和范元甄一度離婚，但由於鄧力群有老婆孩子，事情傳出後成為一大醜聞。名聲掃地的范元甄隨即向李銳表示懺悔，兩人之後復婚。

不過，兩人的第二次婚姻並沒有維持太久。1959年廬山會議後，水電部揪出「反黨集團」，李銳遭批鬥。為求自保，范元甄全力揭發李銳，以求得自身的解脫。結果導致李銳被開除黨籍，勞改兼坐牢。1961年11月31日，范元甄要他到法院辦理離婚手續。

李銳和范元甄育有一女兒李南央。李南央曾出版書籍《我有這樣一個母親》，披露母親范元甄、李銳和鄧力群之間的三角關係。

李銳與妻子張玉珍。（資料圖片）

文革後與第二任張玉珍終老

離異後的李銳獨居數年，直到1975年被遣送到大別山中的磨子潭水電站期間，一位上海女知青走近他的生活。但當地官員以階級鬥爭為由，禁止女知青與李銳來往。1979年，李銳獲得平反復職。當時，范元甄想同李銳復婚。李銳知悉後一度猶豫，但其親友都竭力阻止，並為他尋找老伴。很快，建設部負責老幹部局工作的張玉珍被推薦。

張玉珍是陝北米脂人，丈夫在她與李銳認識時已去世。兩人1979年結婚，當時李銳62歲，張玉珍49歲。婚後的張玉珍對李銳體貼入微，悉心照顧。李銳兩次心臟病發，全是張玉珍發現後立即送往醫院搶救。李銳也尤為稱許張玉珍，他曾對友人說：「老伴賢良，因此晚年有一個如願幸福小家。我這條命是她給的，沒有她我活不到今天，我的文章和書一多半是晚年寫的。」

不過，李南央與繼母張玉珍之間的關係看來並不和睦。李銳告別儀式的爭議，再次揭出兩人之間的矛盾。