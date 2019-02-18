【華為風波】彭斯批華《國家情報法》　外交部：雙重標準霸凌行徑

2月16日（上周六），美國副總統彭斯在慕尼黑安全會議上發表講話稱，美國一直向其夥伴明確指出華為及中國其他電信公司構成的威脅，因為中國法律要求這些企業允許中方安全部門訪問其網絡或設備所接觸到的所有數據。 中國外交部18日（周一）回應稱，美方的說法是對中國有關法律的錯誤和片面解讀。

外交部發言人耿爽表示，美方對於中國《國家情報法》應全面、客觀理解，而不應斷章取義，片面、錯誤解讀。（資料圖片）

外交部發言人耿爽表示，中國《國家情報法》不僅規定了組織和公民依法支持、協助和配合國家情報工作的義務，同時也規定了國家情報工作應當依法進行、尊重和保障人權、維護個人和組織合法權益的義務。同時，中國其它法律對於保障公民和組織的合法權益，包括數據安全和私隱權利等，也作了許多規定。這些規定都適用於國家情報工作。美方對此應全面、客觀理解，而不應斷章取義，片面、錯誤解讀。

耿爽又稱，中國一向明確反對別國單方面適用其國內法，強迫企業和個人向其提供位於中國境內的數據、信息、情報等做法；同樣，中國也不會要求企業或個人以違反當地法律的方式、通過安裝「後門」等形式為中國政府採集或提供位於外國境內的數據、信息和情報。

耿爽批評美方及其個別盟友在此問題上搞雙重標準，混淆視聽，實質是為打壓中國企業的正當發展權利和利益編織藉口，是以政治手段干預經濟行為，是虛偽的、不道德、不公平的霸凌行徑。