【大灣區】港澳廣深定位區域發展「核心引擎」　各有職能分工

中共中央、國務院今日下午印發《粵港澳大灣區發展規劃綱要》（以下簡稱：《規劃綱要》），當中將香港、澳門、廣州、深圳四大中心城市定位為粵港澳大灣區區域發展的核心引擎，各有職能分工。

大灣區包括香港、澳門及廣東省9個城市。（政制及內地事務局網站）

粵港澳大灣區包括香港特別行政區、澳門特別行政區和廣東省廣州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、東莞市、中山市、江門市、肇慶市，總面積5.6萬平方公里，2017年末總人口約7000萬人，是中國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一。

《規劃綱要》將粵港澳大灣區的戰略定位為：充滿活力的世界級城市群、具有全球影響力的國際科技創新中心、「一帶一路」建設的重要支撐、 內地與港澳深度合作示範區、宜居宜業宜遊的優質生活圈。當中表示，到2022年，粵港澳大灣區綜合實力顯著增強粵港澳合作更加深入廣泛，區域內生發展動力進一步提升，發展活力充沛、創新能力突出、產業結構優化、要素流動順暢、生態環境優美的國際一流灣區和世界級城市群框架基本形成。到2035年，大灣區形成以創新為主要支撐的經濟體系和發展模式，經濟實力、科技實力大幅躍升，國際競爭力、影響力進一步增強。

深化港深、澳珠合作 加快廣佛同城化

空間布局方面，《規劃綱要》提出，粵港澳大灣區要構建極點帶動、軸帶支撐網絡化空間格局。發揮香港－深圳、廣州－佛山、澳門－珠海強強聯合的極點引領帶動作用，深化港深、澳珠合作，加快廣佛同城化建設，提升整體實力和全球影響力，引領粵港澳大灣區深度參與國際合作。同時，依託以高速鐵路、城際鐵路和高等級公路為主體的快速交通網絡與港口群和機場群，構建區域經濟發展軸帶，形成主要城市間高效連接的網絡化空間格局。

此外，《規劃綱要》將香港、澳門、廣州、深圳四大中心城市作為區域發展的核心引擎，提出優化提升中心城市。粵港澳大灣區四大中心城市的定位首次明確為：

香港：鞏固和提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，強化全球離岸人民幣業務樞紐地位、國際資產管理中心及風險管理中心功能，推動金融、商貿、物流、專業服務等向高端高增值方向發展，大力發展創新及科技事業，培育新興產業，建設亞太區國際法律及爭議解決服務中心，打造更具競爭力的國際大都會。澳門：建設世界旅遊休閒中心、中國與葡語國家商貿合作服務平台，促進經濟適度多元發展，打造以中華文化為主流、多元文化共存的交流合作基地。廣州：充分發揮國家中心城市和綜合性門戶城市引領作用，全面增強國際商貿中心、綜合交通樞紐功能，培育提昇科技教育文化中心功能，著力建設國際大都市。深圳：發揮作為經濟特區、全國性經濟中心城市和國家創新型城市的引領作用，加快建成現代化國際化城市，努力成為具有世界影響力的創新創意之都。

此外，《規劃綱要》也支持珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶等城市建設重要節點城市。

廣東兩會：「舉全省之力」推進大灣區建設

值得一提的是，在1月底召開的廣東省兩會上，廣東省省長馬興瑞在政府工作報告中指出，2019年，廣東將「舉全省之力」推進粵港澳大灣區建設，攜手港澳建設國際一流灣區和世界級城市群，打造引領全國高質量發展的重要動力源。

當中包括，廣東將加快粵港澳大灣區國際科技創新中心建設，共建廣深港澳科技創新走廊，建設一批粵港澳聯合實驗室；加快粵港澳大灣區國際科技創新中心建設；加強設施「硬聯通」，推動基礎設施互聯互通，；在機制「軟聯通」方面，將推進與港澳在法律服務​​、金融、醫療、建築等領域的規則對接，提升市場一體化水平，推動設立粵港澳大灣區國際商業銀行。

廣州、深圳等地的兩會也有提及大灣區建設。比如廣州表示要著重發揮「綜合交通樞紐」作用，以其為中心加強與周邊城市連接，推動廣深港高鐵引入中心城區；深圳政府工作報告提到，規劃建設深圳港內陸港，推進深港引航互認推動開設深港海上旅遊航線等。