【多圖】中國向中東展銷50噸步兵戰車　冷氣功率領先全球

2019年阿布扎比國際防務展上周日（17日）在阿聯酋開幕，多間中國防務公司參展。其中，中國北方工業公司研製的一款重型步兵戰車模型首次亮相，其賣點包括具有全世界步兵戰車中已知最大功率的冷氣，以及極強的防護性能，適合中東戰場的需要。

據《觀察者網》報道，北方工業公司在阿聯酋展出50噸步兵戰車示意模型，現場展牌顯示該車是一種VT-4底盤的重型步兵戰車，代號是VN-50，戰車全重50噸，車內有3名乘員，可搭乘7名步兵。該車的一大賣點是具有全世界步兵戰車中已知最大功率的冷氣，冷氣功率達到12千瓦，符合酷熱的中東戰場需求。

據悉，重達50噸的VN-50戰車具有極強的防護性能，十分適合中東戰場的需要。（網上圖片）

該文指出，VN-50模型的展牌上寫的是「VT-4重型步兵戰車」，以便用戶理解其設計概念。與先前在珠海航展亮相的VN-11A有所不同，從模型來看，VN-50重型步戰車的後部裝有兩個12.7毫米遙控機槍武器站，但沒有車長周視儀，且VN-50炮塔後部的設備配置亦有異於實際情況，不過這可能是模型製作的問題。

文章續指，該車採用與VN-11A相同的炮塔，具備「獵殲能力」，穩像式火控系統能夠在行進間發射和引導炮射反坦克導彈。此外，該車的全車佈局亦作出改進，「具備世界一流主戰坦克的機動能力」，且駕駛方便省力，最大公路速度超過每小時70公里。

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或成為阿聯酋主要採購選項

而在防護性能方面，文章指該車在戰鬥全重比以色列「雌虎」重型步兵戰車輕10噸的前提下，防護性能至少與之相當，在車體正面防穿甲彈方面更可能優於後者。

文章最後指，在目前的世界範圍內，與VN-50概念相似的重型步兵戰車只有以色列的「雌虎」，但阿拉伯國家應不會向以色列購買武器。因此阿聯酋、沙特等國想要採購在治安戰環境下安全性優於傳統步兵戰車的重型步兵戰車，中國的VN-50和VN-17將成為主要選項。至於歐洲國家的KF-41等型號的重型步兵戰車，除了價格更高外，在防護力、冷氣功率等阿拉伯國家特別關注的性能方面並沒有特別的優勢。