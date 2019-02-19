【大灣區】鄭永年：大灣區整合主要存在行政障礙　須向歐盟學習

18日，中共中央、國務院印發了《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，引發廣泛關注。 對於大灣區規劃，新加坡國立大學東亞研究所所長、華南理工大學IPP學術委員會主席鄭永年表示，粵港澳三地經濟發展現狀均面臨瓶頸，三地要素結合則可以促進發展；此外，他亦表示，大灣區對於「一國兩制」有深化作用，整合方面主要存在行政上的障礙，呼籲大灣區向歐盟學習，推進簽證等方面改革。

大灣區包括香港、澳門及廣東省9個城市。（政制及內地事務局網站）

從去年兩會政府工作報告中提出「粵港澳大灣區」，到今年兩會前規劃綱要落地，中間經過了接近一年時間。對此，鄭永年說，大灣區從概念到政策要很長時間，這也顯示出高層的重視。他認為，這次花這麼長時間，主要是為了避免「為了創新而創新」，避免為了特區而搞特區，中國現在不缺政策，缺的是可行的政策，需要非常審慎科學的決策。

促使三地要素流動

鄭永年又表示，大灣區應該向歐盟、之前的北美自由貿易區、和曾經進入談判的TPP對標。

他指，粵港澳也面臨資源整合的問題。大陸要告別以往的粗放發展模式，跨越中等收入陷阱，需要各方面的創新；香港的製造業已經都轉移到珠三角了，只剩下金融服務業，面臨發展瓶頸；澳門更是產業單一。三地都面臨瓶頸，但如果把三地的要素結合起來，就可以促使各種要素流動起來。

他舉例說，歐洲能從二戰之後的一片廢墟上重新站起，歐盟發揮了極大的作用，而起現在面臨問題，是因為沒有超越主權政府的實體組織從中協調。鄭永年認為，粵港澳三地雖然「兩制」，但是「一國」，有中央政府從中協調，既對標歐盟的高標準、好做法，又避免歐盟缺乏協調產生的弊病。

稱大灣區應是「中國現代化的範本」​

目前，粵港澳大灣區GDP已經接近10萬億人民幣，接近紐約灣區水準。不過，鄭永年反復說，不要單純把大灣區理解成「經濟上的大灣區」。他認為，大灣區應該是中國現代化的下一個範本。

鄭永年說，未來世界競爭，就是對優質資本的競爭中國需要大的平台。如果大灣區的制度銜接到位、全要素自由流動，又有技術又有市場，還有資金和法治，對於國內、國際的優質資本吸引力就太大了。

另一方面，他亦表示，大灣區對於「一國兩制」有深化作用。鄭永年稱，現在內地和港澳都在適應對方，也都各自在產生著變化；大家完全可以通過經濟、社會上的互動，朝著更好的方向去發展。

鄭永年說，目前粵港澳往來簽證仍然是問題；歐盟有神根簽證，就可以參考借鑒。（資料圖片）

或可借鑒歐盟神根簽證

鄭永年稱，目前大灣區在整合方面主要存在行政上的障礙。他舉例說，雖然現在有了港珠澳大橋、赴港高鐵，但是簽證仍然是問題；歐盟有神根簽證，就可以參考借鑒。

他又稱，在這裡註冊企業，可以考慮都視為「灣區企業」，而不再分內資、外資，一視同仁。

鄭永年稱，目前大陸和港澳已經是「一國」了，就要更從技術層面著眼解決問題。不同的制度在一起，融合、碰撞，現在的障礙可能轉變成優勢。他說，「這不是誰吃掉誰」，而是可以在制度的融合中調試出更優的選擇。

鄭永年又強調，市場要起決定作用。他說，不要規定某個城市要做什麼、能做什麼不能做什麼，這應該是市場形成的。

（公眾號「俠客島」）