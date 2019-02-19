深圳加快開展5G商用試點　將新增1955座基站

據內媒《深圳特區報》18日（周一）報道，深圳市正大力發展5G，預計今年上半年深企將推出5G終端晶片，年中將陸續發布5G智能手機、5G平板電腦和各類5G上網終端。 此外，深圳不久將實現5G小規模連片組網，部署物聯網、智能網聯汽車等新型基礎設施。市工信局最新透露，深圳正加快開展5G商用試點，預計新增5G基站數1955座。

報道稱，華為將發布全球首款5G折疊螢幕手機，上月已發布5G終端基帶晶片Balong5000、5G終端CPE，後者是目前全球網速最快的隨身Wi-Fi。（資料圖片）

報道稱，深圳將新增5G基站數1955座，實現5G小規模連片組網，市內不少產業將迎來新機遇，其中，具有優勢的VR（虛擬實境）、物聯網、AI（人工智慧）三大產業有望借力5G搶佔機遇。

報道稱，深圳集合內地70%以上物聯網產業鏈，有望借力5G形成新的經濟貢獻點。市物聯網智慧技術應用協會會長戴梅說，5G時代的工業物聯網將是新藍海，RFID（無限射頻辨識）領域的深企超過330家，其中超過40%的企業擁有專利。

此外，本月底，華為將發布全球首款5G折疊螢幕手機，上月已發布5G終端基帶晶片Balong5000、5G終端CPE，後者是目前全球網速最快的隨身Wi-Fi。