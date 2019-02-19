【華為風波】任正非：極端困難的外部條件逼得我們更團結更先進

華為內部論壇「心聲社區」19日（周二）公開發表一篇華為創辦人任正非2月16日（上周六）在無線大會上的講話。任正非表示，華為要堅決做成全球最好的網絡連接和最安全可信的管道。

任正非表示，「任何困難都阻止不了我們前進，也許極端困難的外部條件，把我們逼得更團結，把我們逼得更先進，更受客戶喜歡」。（資料圖片）

任正非在講話中提出三點要求，一是要堅決做成全球最好的網絡聯接，最安全可信的管道。重視網絡極簡和雲、AI的兩個賽道，同時把家庭接入作為戰略高地。二是進行必要的組織改革。聚焦以作戰人員為中心，做强彈頭作戰部，建立有序有力的組織隊列；減少作戰決策的層級，減少協調，減少會議。三是工程創新與科學創新要結合起來。面向最佳用戶體驗、最佳性能，進行系統創新，從單點突破，牽引多點突破，推動系統優化創新。

任正非强調：「當前，個別國家想阻斷我們對科學要素的研究投資，阻斷我們對先進科學的吸取，我們要有所準備，要擴大我們對未來研究方向的探索與投資。」

任正非稱：「任何困難都阻止不了我們前進，也許極端困難的外部條件，把我們逼得更團結，把我們逼得更先進，更受客戶喜歡。逼得我們真正從上到下能接受自我批判，自我優化。」

（《多維新聞》）