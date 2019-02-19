【秦嶺別墅案】落馬書記趙正永外甥　陝西省紀委官員胡傳祥被雙開

整個陝西省因為秦嶺違建別墅案引發官場大地震，前省委書記趙正永亦在上月中被指涉案而落馬。 時隔超過一個月後，趙正永的外甥、省紀委預防腐敗室前主任胡傳祥被通報嚴重違紀違法，決定開除黨籍和公職，涉嫌犯罪問題及所涉款物則移送檢察機關依法處理。

胡傳祥。（網絡圖片） 陝西省紀委監委通報，胡傳祥涉及多項問題，包括違反政治紀律和政治規矩，拉幫結派、搞小圈子，偽造、銷毀、隱匿證據，訂立攻守同盟，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，設立豪華私人會所，違規公款送禮，超標準、超範圍公款接待，利用職權為身邊工作人員謀取私利；違反組織紀律，違反規定，隱瞞不報個人重大事項，不履行黨員義務，不參加黨的組織生活；違反廉潔紀律，收受可能影響公正執行公務的禮品，違規經商辦企業，違規擁有非上市企業股份，違反規定配備超標車，長期佔用公車和他人車輛，違規放貸並獲取高額利息；違反工作紀律，洩露案情，違規私自留存案件線索，利用職權幹預和插手工程建設項目，不正確履行職責，作風懶散；違反生活紀律，生活奢靡，貪圖享樂；違反國家法律法規，賄賂國家工作人員，謀取不正當利益，數額特別巨大，貪汙公共財物，數額巨大，涉嫌犯罪。

整個陝西省因為秦嶺違建別墅案引發官場大地震。（視覺中國）

公開資料顯示，現年51歲的胡傳祥是武警出身，2006年10月後轉入紀檢系統工作，並在2013年4月起擔任省紀委預防腐敗室主任。胡傳祥在2018年1月去職，同年8月6日被通報落馬。

據此前報道，秦嶺違建別墅案歷經國家主席習近平六次批示，但每次接到批示後，時任陝西省主要官員僅簡單地要求省委督察室會同西安市委盡快查清，以向中央報送資料，卻一直無甚實際作為。習近平的第一次批示是在2014年5月13日，時任省委書記就是趙正永。

（綜合報道）