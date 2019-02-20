日退役將領預言「中國侵略時間表」：2025攻台、2045入侵沖繩

美國國防部背景的報紙《星條旗報》（Stars and Stripes）周一（18日）刊文介紹日本自衞隊退役將領織田邦男近日發表的「預言」，他上月在一檔台灣英文節目中宣稱「中國大陸計劃在2025年吞併台灣，並將在2045年入侵日本沖繩」，報道還指「該言論已經引發轟動」。

日本自衞隊退役將領織田邦男（圖）預測稱「中國將在2045年入侵沖繩」。（網上圖片）

織田邦男當時在節目中指出，台灣將首先被中國大陸「吞併」，「一切將從解放軍宣布在台灣周圍建立禁飛區開始，任何試圖向台灣提供援助的飛機都將被擊落。隨後北京方面將攻擊台灣海峽和島上的海空軍設施。及後解放軍將封鎖台灣，直到台灣當局坐上談判桌。」

織田邦男宣稱，「中國大陸接管台灣之後，將對印度-太平洋航線產生更大的影響力，繼而增加對太平洋國家的壓力。」他指出，中國的「下一個目標」則是日本南部的沖繩，因為當前衝繩部署了駐日美軍約一半的兵力，而北京正計劃透過支持對美負面報道，以及扶植當地反駐日美軍的勢力，最終迫使美國離開沖繩。

在接受《星條旗報》電話採訪時，織田邦男更進一步指出，「如果中國能把美軍從該地區趕走，他們就有可能征服南海，並獲得阻止日本與其他國家之間貿易的權力。」他堅信，中國實現這一目標的關鍵是「在南海黃岩島建造一個海軍港口，通過在當地集結的軍隊，給周邊國家帶來巨大壓力」。

2018年12月18日，解放軍轟6進行遠海長航，由台灣空軍戰機所拍下的照片。（台灣國防部）

指中國向沖繩傳媒提供反美資金

織田邦男還宣稱，「中國希望沖繩脫離日本成為一個獨立的國家，因為一個獨立的國家不需要美軍駐紮在島上。」不過報道亦承認，雖然織田邦男宣稱透過情報了解到「中國向沖繩傳媒提供了用於反美報道的資金」，但織田未能提供相關證據。

織田邦男此次「預言」包括美日極為關注的台灣、黃岩島和沖繩，引起各方討論。《星條旗報》稱，儘管織田邦男的觀點沒有被日本學術界普遍接受，但同為自衞隊退役中將的志方俊之卻表示「原則上認同織田的觀點」，「如果中國大陸真的在未來幾年內控制台灣，那麼2045年中國奪取沖繩也是可能的」，「我相信中國將同時擴大對台灣和黃岩島的影響力，因為兩者都是中國走向尖閣列島（中國稱釣魚島）的必要條件。」

現年67歲的織田邦男是日本三菱重工的顧問，兼任日本東洋學園大學的客座講師。他於1974年畢業於日本防衞大學，此後加入日本航空自衞隊，直到2009年以中將身份退役。

中國官媒《環球時報》稱，織田邦男經常在軍事論壇上對國際事務發表評論，更多次宣稱「擁護美國核爆朝鮮」。

（綜合報道）