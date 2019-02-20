維權律師江天勇月底刑滿遭勒令先回河南老家　妻子：或變相軟禁

據美媒自由亞洲電台19日（周二）報道，以「煽動顛覆國家政權罪」被判刑兩年的維權律師江天勇將在本月28日刑滿出獄。江天勇日前向探望他的親友透露，他已被告知出獄後不許回到北京的住宅，必須先回河南老家。

江天勇的妹妹江金萍以及709維權律師李和平妻子王峭嶺等人在2月15日（上周五）前往位於河南新鄉的河南第二監獄探望江天勇。王峭嶺轉述江金萍的話表示，江天勇之前幾天量體重時發現僅為84公斤，比進監獄時瘦了5公斤。

江天勇的家人透露，當局告知江出獄後得先去河南信陽的老家。（庭審直播截圖）

江天勇妻子：害怕當局變相軟禁江

江金萍又透露，江天勇稱當局已與他專門談話，告知他出獄後不能回北京，得先去河南信陽。江天勇妻子金變玲表示，「我怕這是變相的軟禁他，我們本打算江天勇出獄後讓他去北京檢查和治療身體。之前當局對陳光誠和高智晟也是這麼做的，高智晟被發落到一個農村地帶，他的牙需要治理也沒牙醫可看」。

自由亞洲電台早前曾經報道，江天勇的家人聲稱，江天勇在獄中每天被強制服用3種藥物，其中包括他並不需要的降心率藥。這些藥物造成多種不正常症狀，例如講話速度特別緩慢、身體反應和面部表情顯得呆滯等。此外，江天勇所在的監室設有長明燈，導致他經常無法安睡。

今年48歲的維權律師江天勇曾參與愛滋病感染者救助維權、山西黑磚窯案件、北京律師直選、陳光誠案、高智晟案等多宗維權案件。他在2017年11月以「煽動顛覆國家政權罪」被判刑兩年，剝奪政治權利三年。

（自由亞洲電台）