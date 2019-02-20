計劃生育40年「失獨家庭」逾百萬　衛健委：將加大資源投入

隨著「全面兩孩」政策在2016年全國推行，曾經作為基本國策的獨生子女政策正逐漸淡出公眾視野。但「失獨家庭」（編按：失去獨生子女的家庭）所面臨的困苦，並不會因為一項政策的終止而消失。 據統計，失獨家庭目前已經超過百萬。不少團體和學者都呼籲，對失獨家庭予以扶助。 日前，國家衛健委方面表示，對「失獨家庭」將加大資源投入。

失獨家庭人數雖不多，卻也不難忽略這些人是因政策所造成的不幸。（VCG）

事實上，就內地「失獨家庭」的數量來說，政府尚未公佈具體的失獨家庭數量，但按全國老齡辦發布的《中國老齡事業發展報告（2013）》：在2013年，中國的失獨家庭就已超過百萬個，且每年新增7.6萬個失獨家庭。

對此，華中科技大學社會學院講師謝勇才在一篇論文中指出，「雖然獨生子女死亡的比例不高，然而規模卻很大。獨生子女的死亡規模將逐步擴大，日益成為一個嚴重的社會問題，這迫切需要我國政府高度重視和妥善處理。」

畢竟，這家庭問題的產生，是由當時政策執行過程的「副作用」而來的。

而針對此一議題，國家衛健委近期在官網上公佈了一批答復函，就「失獨家庭」的社會問題做出了回覆。

首先，通常面對失獨家庭，最直接做法，即政府補助這些家庭，但時常發生一個現象，為「扶助金標準低，各地差異大」。

就此一問題，官方表示，各地扶助政策標準不一致、不平衡的問題確實存在，將加強對各地的指導，在各地出台政策時，充分考慮這一問題，盡量避免差距過大。

圖為各地針對「失獨家庭」的補助金額。（南方都市報）

另外，有團體及學者呼籲政府，應擴大群體覆蓋。對此，衛健委表示不宜提前扶助年齡。

國家衛健委在答復中表示，這一要求是統籌考慮生育能力等因素，在充分研究論證的基礎上確定的。近年來，國家加大計劃生育工作投入力度，為符合再生育條件的群眾提供諮詢、指導和再生育技術服務。考慮到群眾實際生育意願和生育能力，不宜提前扶助年齡。

失獨父母遭遇白髮人送黑髮人的歷程，是旁人難以觸及的。（VCG）

最後，則是開通醫療「綠色通道」、提供住院護理保險，解決失獨家庭的養老醫療問題。

主因為，這大多都需要子女的參與和支持，而失獨家庭只能獨自面對這些問題。也就是說，如果缺少相應的制度支撐，失獨家庭很容易陷入困境。

對此，有官員提出，希望由財政全額代繳農村失獨家庭的養老保險、醫療保險的個人繳納部分；對計劃生育特別扶助對象住院醫保報銷後的自費部分給予二次報銷等。

針對這些建議，衛健委表示，社會保險實行權利與義務相對應的原則，只有按規定繳納各項社會保險費用才能享受有關待遇。但是，如失獨家庭中符合「困難群體」的條件，仍可享受相應的補貼。

以上為簡略擷取幾則提問，但整體來說，國家衛健委在此次的答復中指出，未來仍將協調配合相關部門，加大對計劃生育特殊家庭扶助關懷工作的財政投入，進一步完善基本醫療保障制度體系，切實提高計劃生育特殊家庭的醫療保障水準，不會因「全面兩孩」政策推行而中斷「失獨家庭」的照護。

（南方都市報）