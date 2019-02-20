【李銳逝世】胡錫進：中國最不寂寞老幹部　成為社會多元化的符號

毛澤東前秘書李銳在上周逝世，享年101歲，至今中共尚未對李銳有官方評價，但官媒《環球時報》總編輯胡錫進日前就在微博上發長文談論李銳。 胡錫進形容李銳是「中國最不寂寞的老人和老幹部之一」，又稱其晚年過得比青年壯年時期「更顯精彩」。

胡錫進認為李銳初時在中共體制內沒有太大影響力，最高僅官至中組部常務副部長，「李銳迎來自己影響力的高峰是在退休後」。在80年代後，李銳得到一個「中共老幹部+體制批評者」的標籤，受到中國自由派人士和西方輿論的推崇，由此成為「敢言的老幹部」中的代表人物。胡錫進又指李銳的晚年在一定角度而言是「很成功」，「在享受體制好處的同時，中國國內的反體制力量和西方力量也對他給予支持」。

李銳的遺體告別式在北京八寶山革命公墓舉行。（網上圖片）

胡錫進進一步表示，李銳在晚年成為了中國社會多元化的一個符號，「如何看待他這個符號的意義，從不同的角度會得出不同的結論」。例如支持者會認為李銳增加一種聲音，且是「稀缺的聲音」；但反對者則會認為李銳成為敵對和不友好勢力，用來攻擊中國體制的一個工具或支點。

胡錫進沒有直接評價李銳，他僅稱「李銳的晚年做了以特殊方式抵制中國主流路線的示範。如何看待這樣的角色呢，各種回答恐怕都首先會是價值判斷。」

（微博）