【正當防衞】最高檢：未成年人遭受侵害，任何人有權介入保護

最高檢察院第一檢察廳廳長張志杰周二（19日）接受訪問時提到有關「正當防衞」的問題，他強調正當防衞可以是為了保護個人合法權益，同時亦可以是保護他人合法權益，「未成年人正在遭受侵害的，任何人都有權介入保護，成年人更有責任予以救助。」

事緣最高檢近期印發第12批指導性案例，其中多達4宗是涉及正當防衞問題。張志杰表示，該些案例均是正當防衞或者防衞過當案件，專門闡釋有關的界限和把握標準，進一步明確對正當防衞權的保護，積極解決在適用中存在的突出問題，「正當防衞是法律賦予公民的基本權利，把握好正當防衞的『度』很有必要。」

張志杰強調正當防衞可以是為了保護個人合法權益，同時亦可以是保護他人合法權益。（澎湃新聞）

張志杰以其中一宗陳某正當防衞案作例子，案中當事人陳某是一名中學生，其在校門外遭遇多人尾隨圍毆，以石塊、鋼管擊打，飽受拳打腳踢。陳某一邊反擊一邊逃跑，其後就取出隨身攜帶的折疊水果刀亂揮亂刺，最終導致3人重傷。張志杰解釋，陳某的防衞行為雖然造成了重大損害的客觀後果，但是防衞措施並未明顯超過必要限度，故不屬於防衞過當，依法不需負上刑事責任。

張志杰強調「正當防衞既可以是為了保護自己的合法權益，也可以是為了保護他人的合法權益」，符合相關法例要求，故對於正在遭受侵害未成年人，任何人都有權介入保護，成年人更有責任予以救助。

（澎湃新聞）