【李銳逝世】遺孀籲外界勿再「消費」丈夫　希望葬湖南家鄉　

毛澤東前秘書李銳上周去世，他的遺體告別式今天（20日）在北京八寶山革命公墓舉行。李銳遺體覆蓋黨旗，中國國家主席習近平、總理李克強等人均有贈送花圈。 儀式現場派發李銳遺孀張玉珍的感謝信，信中稱李銳生前希望葬在湖南平江老家，回到父母身邊。張玉珍還在信中呼籲外界不要再「消費」李銳。

李銳生前與妻子張玉珍照片。（網上圖片）

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李銳遺孀張玉珍在信中寫道，由於李銳的經歷和秉筆直書，令他長期處於政治矛盾和漩渦之中，李銳生前是非歷史自有公論，但希望大家可以讓他平靜地走，不要再「消費」李銳。

李銳主張民主憲政、中共黨內改革，被視為自由派代表人物。李銳與前妻范元甄的女兒李南央稱，父親曾留下「不開追悼會，不進八寶山，不蓋黨旗」的遺囑。惟張玉珍否認有此遺囑。

張玉珍此前接受訪問時稱，他與李銳兩人共同生活40年，「李銳也曾提到過百年後的安排，但從無上述『遺囑』內容。」 她還說，「1979年我與李銳結為夫妻以來，他每次住院都是我陪住，從未聽到他對我交代這樣的遺囑。在他病情平穩時，我讓他看過我寫的聲明，他還作了修改。」

李銳遺孀張玉珍感謝信全文：