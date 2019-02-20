【李銳逝世】遺孀籲外界勿再「消費」丈夫　希望葬湖南家鄉　

毛澤東前秘書李銳上周去世，他的遺體告別式今天（20日）在北京八寶山革命公墓舉行。李銳遺體覆蓋黨旗，中國國家主席習近平、總理李克強等人均有贈送花圈。
儀式現場派發李銳遺孀張玉珍的感謝信，信中稱李銳生前希望葬在湖南平江老家，回到父母身邊。張玉珍還在信中呼籲外界不要再「消費」李銳。
李銳生前與妻子張玉珍照片。（網上圖片）
李銳遺孀張玉珍在信中寫道，由於李銳的經歷和秉筆直書，令他長期處於政治矛盾和漩渦之中，李銳生前是非歷史自有公論，但希望大家可以讓他平靜地走，不要再「消費」李銳。
李銳主張民主憲政、中共黨內改革，被視為自由派代表人物。李銳與前妻范元甄的女兒李南央稱，父親曾留下「不開追悼會，不進八寶山，不蓋黨旗」的遺囑。惟張玉珍否認有此遺囑。
張玉珍此前接受訪問時稱，他與李銳兩人共同生活40年，「李銳也曾提到過百年後的安排，但從無上述『遺囑』內容。」 她還說，「1979年我與李銳結為夫妻以來，他每次住院都是我陪住，從未聽到他對我交代這樣的遺囑。在他病情平穩時，我讓他看過我寫的聲明，他還作了修改。」
李銳遺孀張玉珍感謝信全文：
李銳走了，李銳很平靜的走了。
在這向他告別的時刻，作為陪伴了他四十年的妻子，我本人，也代表李銳，衷心的感謝北京醫院的醫護人員，是他們，在李銳入院近一年的時間裏，精心、全力的給予醫治，讓他最後平靜的離去。
我也衷心的感謝那些關心李銳的人們，是你們，在李銳住院期間，以各種不同形式表達了對李銳的關懷和愛戴，讓他能在這難得的關愛中，寬慰、平靜的離去。
回首李銳的一生，感慨難抑，有幾句話我想說一下。
李銳的一生，以真誠的信念、堅定的意志，執着的追求真理，追求真相，追求民主和憲政，即使在他身陷囹圄的日子裏，亦未有放棄，終生不改。
李銳一生大量的心血，都傾注在三峽建設問題上。他一直主張用科學的態度來論證和對待三峽工程，即使在各種壓力下，他也從未放棄過自己的主張。
一九五九年，李銳由於與黨內持正確主張的同志站在一起，明確表達了自己的觀點，收到了多年的打擊和迫害，由此成為他一生的重大轉折。
李銳在獲得平反重新工作後，堅決支持思想解放的政治主張，以極大的熱忱投入到改革開放的事業之中，為國家的發展培養新生力量，大力提拔中青年幹部，為實現領導幹部隊伍的新老交替作出了積極的貢獻。
李銳的晚年，為了對歷史負責，他以自身的經歷和掌握的資料，寫作和發表了大量的文章和著作，為還原歷史的本來面目，主持了相關的歷史研究和編寫工作，盡到了自己的責任。
由於李銳的經歷和秉筆直書，使他長期處於政治矛盾的漩渦之中，各種質疑和責難紛至沓來。李銳生前對此常說，對這些不要太在意，各人有各人的觀點，清者自清，這些是是非非，歷史自有公論。我非常贊同李銳的這一態度。
我現在想說的是，李銳這位百歲老人已經走了，就讓他平靜的走吧。不管出於甚麼目的，都請不要再「消費」李銳了。
我和李銳一起生活了四十年，這一生，李銳是陪伴我時間最長的人，我也是伴隨他時間最長的人。能活過百歲，他認為是上天的眷顧。他生前曾不止一次的同我談過：「我想百年之後，回到平江，回到我父母身邊去，你願意同我一起去嗎？」
我告訴李銳，「你到哪裏，我就到哪裏！」
我會遵從李銳這個遺願的，我更會信守我的承諾！