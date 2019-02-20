【大灣區】陸媒：規劃對台具示範效應　為解決兩岸問題提供新途徑

粵港澳大灣區發展規劃綱要在18日（周一）出爐，有大陸媒體分析，這份規劃也為解決兩岸問題提供了新的途徑。大灣區其實是制度上的突破，一旦港澳深度整合，將會給台灣產生示範帶動效應。

有大陸媒體分析，大灣區其實是制度上的突破，一旦港澳深度整合，將會給台灣產生示範帶動效應。（資料圖片）

自媒體「正解局」19日（周二）發表的文章從3個層面探討大灣區規劃綱要，當中指出有十分重要的一點被忽略了，那就是大灣區對於融合香港，解決「對岸問題」提供了新的途徑。規劃也說，打造大灣區「豐富一國兩制實踐內涵」。

文章指，對大灣區最大的期待其實是制度上的突破。目前，廣東、香港及澳門分屬兩種制度、3個關稅區、3種貨幣，從經濟到社會，再到司法、制度上有很多不同。透過優質生活圈建設，比如港澳居民可以更方便在廣東就業、買樓、就醫、上學，有利於港澳地區民眾「更加真切地感受到祖國大陸，增進認同」。

文章表示，這些年大陸對台灣千辛萬苦做了很多工作，但還沒最終解決問題。對於台灣民眾，肯定是「軟措施」優先於「硬手段」。文章強調，港澳深度整合，會給台灣產生示範帶動效應。有了大灣區制度上的嘗試、磨合，加上這條巨大的經濟帶吸引，也許就是解決「對岸問題」的鑰匙。