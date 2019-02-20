農業部解讀中央「一號文件」：明確脫貧、增收等五項硬任務

中共中央、國務院周二（19日）發布2019年指導「三農工作」的中央一號文件。周三（20日），國新辦召開新聞發布會。中央農村工作領導小組副組長、辦公室主任，農業農村部部長韓長賦在發布會上解讀了「中央一號」文件的硬任務。 韓長賦稱，2019年中央一號文件中的硬任務包括打贏脫貧攻堅戰、抓好糧食生產、增加農民收入、改善農村人居環境、補齊基建和公共服務的短板等等，把工作重心、投入保障、政策供給向硬任務聚焦。 另外，農業農村部黨組成員、中央農村工作領導小組辦公室秘書局局長吳宏耀在會上也解答了一號文件中提到的大豆振興計劃具體細節，並回答了中美貿易經磋商後，有關中國進口糧食政策變化的問題。

農業農村部部長韓長賦20日出席國新辦發布會，解讀中央「一號文件」五項硬任務。（中國網）

一號文件明確五項「硬任務」

在發布會上，據韓長賦介紹，打贏脫貧攻堅戰，是全面建成小康社會最大的硬任務，今年文件把它擺在了非常突出的位置。其中產業扶貧是脫貧攻堅中的重要措施。

韓長賦在會上還指出，抓好糧食生產是農業農村工作的頭等大事和首要任務，也是應對經濟下行壓力加大、各種不確定風險增加的壓艙石。據他介紹，今年一號文件作出了特殊強調，釋放了明確的重農抓糧的信號，強調要抓好糧食生產。。

關於增加農民收入，韓長賦稱，到2020年農民人均收入比2010年翻一番，是全面建成小康社會的硬指標。今明兩年要保持農民增收好的勢頭，所以文件對發展壯大鄉村產業、拓寬農民增收管道作出了部署和安排。

此外，改善農村人居環境，是實施鄉村振興戰略的重點任務。韓長賦表示，要確保到2020年農村人居環境得到階段性明顯改善，重點抓好垃圾污水治理、廁所革命和村容村貌提升。

韓長賦最後提到，農村基礎設施和公共服務落後，是城鄉差距最直觀的一個表現，也是農民反映強烈的一個民生痛點。所以，要加快補齊短板，改善農村民生。文件也提出了要實施村莊基礎設施建設工程，提升農村公共服務水準，加強農村污染治理和生態環境保護。

農業部稱，大豆振興計劃主要是從技術上、結構上、政策上給予一定的扶持。（資料圖片）

大豆振興計劃：從技術上、結構上、政策上給予扶持

對於市場比較關注一號文件中提到的大豆振興計劃，吳宏耀在會上表示，大豆振興計劃是調整農業供給側結構，特別是種植業結構的一個重要舉措。主要在以下幾個方面加大著力點：第一，要穩定恢復中國大豆種植面積。第二，在科研上加快優質、高產大豆品種選育。第三，結合加工業發展，培育一些新的大豆企業、新的合作組織，提高大豆生產經營的組織化程度和水準。所以，大豆振興計劃主要是從技術上、結構上、政策上給予一定的扶持。

關於中美貿易大豆進口的問題，吳宏耀稱，中美去年受貿易摩擦的影響，中國從美國進口大豆有所減少。但中國90%的大豆需要進口，因此中國要進一步加大對外開放力度，中國進口大豆的大門是打開的。從哪兒進，要根據市場，讓市場說了算，讓企業說了算，要按照經濟規律辦事。中國也向美國市場開放。

（中國網）