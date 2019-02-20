習近平會見「嫦娥四號」參研參試人員：太空探索永無止境

據新華社報道，中共總書記、國家主席習近平周三（20日）下午在北京人民大會堂會見探月工程嫦娥四號任務參研參試人員代表。習近平並發表講話，他強調，太空探索永無止境。中國廣大科技工作者、航太工作者要為實現探月工程總目標乘勝前進，為人類和平利用太空、推動構建人類命運共同體貢獻更多中國智慧、中國方案、中國力量。

國家主席習近平周三（20日）下午在北京人民大會堂會見探月工程嫦娥四號任務參研參試人員代表並發表講話。（新華社）

習近平會見探月工程嫦娥四號任務參研參試人員代表。（新華社）

習近平指出，這次嫦娥四號任務，堅持自主創新、協同創新、開放創新，實現人類航天器首次在月球背面巡視探測，率先在月背刻上了中國足跡，是探索建立新型舉國體制的又一生動實踐。

習近平還強調，要激勵更多科學大家、領軍人才、青年才俊和創新團隊勇立潮頭、銳意進取，以實幹創造新業績，在推進偉大事業中實現人生價值，不斷為實現中國夢作出新的更大的貢獻。

習近平最後指出，中國航太積極推動國際合作，同多個國家和國際組織開展了富有成效的合作，嫦娥四號任務圓滿成功就包含了許多參與國的貢獻。中國願同世界各國一道，堅持共商共建共用，加強基礎科學研究國際交流，推動大科學計劃、工程和中心建設，擴大創新能力開放合作，推動人類科學事業發展。

「嫦娥四號」探測器一月初歷史性首次在月球背面著陸，月球車「玉兔二號」巡視器與著陸器成功分離，進行科學探測。（資料圖片）

據悉，今年1月3日，經過27天的飛行，「嫦娥四號」探測器成功著陸在月球背面，由多個國家和國際組織參與的科學探測任務陸續展開。「嫦娥四號」任務在人類歷史上首次實現了航天器在月球背面軟著陸和巡視勘察，也首次實現了地球與月球背面的測控通信。

（新華社）