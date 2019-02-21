【流浪地球】中宣部副部長王曉輝：成功因包含「中國核心價值觀」

國產科幻大片《流浪地球》大受歡迎，票房至今（21日）已達40.66億元（人民幣．下同），持續高踞榜首。 國家電影局在周三（20日）特別舉行《流浪地球》研討會，與會專家及學者均大讚其「不僅是中國科幻電影的里程碑，更是中國電影由高原向高峰邁進的一次成功的藝術實踐，充分體現出中國電影的文化自信」。

王曉輝稱「影片的成功首先得益於其樹立的價值標桿和佔據的道義制高點，展現出了不同於西方的文化元素。」（視覺中國）

據官媒報道，出席會議的包括有原著小說作者劉慈欣、電影導演郭帆、演員吳京等以及電影公司高層，同時亦有不少政府高官。其中中宣部副部長、國家電影局局長王曉輝在發言時表示，《流浪地球》所弘揚的中國核心價值觀滿足觀眾的審美需求，「影片的成功首先得益於其樹立的價值標桿和佔據的道義制高點，展現出了不同於西方的文化元素。」

王曉輝又指家國情懷是中華民族不變的基因和底色，亦是每個中國人內心最柔軟的情感，「今天的電影作品，只有高歌時代精神、傳頌家國情懷、直抵心靈深處，才能與觀眾獲得良性互動，從而推動中國電影產業的發展。」

吳京亦有出席研討會。（影片截圖）

原著小說作者劉慈欣有出席研討會。（影片截圖）

報道又稱《流浪地球》中講述面對地球即將面臨的災難，人類成立聯合政府，並以中國人為代表的全人類團結一起共謀解決方案，抵禦災害，專家均認為「影片通過這一大膽的設想，宣介了人類命運共同體的理念，為解決全人類的問題提供了中國方案」；甚至《流浪地球》出品方之一、中國電影股份有限公司董事長喇培康亦稱電影「極大提升了中國人的自信心、自豪感和愛國主義熱情」，直言「中國能夠拍出《流浪地球》，是改革開放、經濟發展、國力提升的必然結果。」

（人民日報）