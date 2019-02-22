【軍老虎】房峰輝案牽連甚廣　傳六名軍隊高層已被查受懲處

2月20日，軍事法院宣判中央軍委聯合參謀部原參謀長房峰輝受賄罪、行賄罪、巨額財產來源不明罪罪成，數罪並罰，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身。 房峰輝案牽連甚廣，有傳軍中再有一批「軍老虎」其後受查，分別為許林平、何清成、刁國新、王西欣、趙以良和潘昌杰，均為中將職階。

2月20日，軍事法院宣判中央軍委聯合參謀部原參謀長房峰輝受賄罪、行賄罪、巨額財產來源不明罪罪成，數罪並罰，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身。（資料圖片）

公開資料顯示，許林平和何清成均為解放軍西部戰區副司令，刁國新是陸軍副司令員兼副政委，王西欣是解放軍北部戰區副司令兼參謀長。四人目前傳出已被被查，軍級由副戰區級降為正軍職。

有知情人士稱，刁國新在任西藏軍區時就已涉嫌受賄，原本降為正師級，但「有人」替他說話才降為正軍職。他被指早在原第14集團軍任職時，就通過行賄集團軍主官5萬元人民幣，獲得所屬砲兵師政委職務，而上述知情人士則平調所屬裝甲旅任職。

傳其中一人已被「抄家」

另外，傳聞另外兩人受到更嚴厲的懲罰。其中擔任解放軍空軍副政委的趙以良，由副戰區級降為正團職；武警部隊副司令潘昌杰則被帶走，且遭到軍方「抄家」。值得一提的是，潘昌杰曾被揭發在乘搭高鐵時，以「打牌」為理由佔用其他客人的商務座座位，而他們一行人本來的座席是一等座。

儘管上述傳聞未獲中共官方證實，但分析普遍認為，房峰輝等上將的落馬，也必定會牽出「行賄」之軍官。另有軍方人士透露，涉及房峰輝案的軍隊人員達300多人，涉案金額或超1億元人民幣。

（多維新聞）