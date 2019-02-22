【審而不判】科學家李寧遭逾期羈押4年　 15名院士聯名上書最高法

繼「陝西千億礦權案」後，最高人民法院（以下簡稱「最高法」）再陷入一起爭議案件。 據內媒《經濟觀察報》21日報道稱，內地 15名兩院（中國工程院和中國科學院）院士，聯名上書最高法院長周強，希望儘早審結李寧院士案。

內地15名兩院院士聯名上書最高法院長周強，希望儘早審結李寧院士案。圖為最高法院長周強。（資料圖片/新華社）

逾期羈押四年審而不判

聯名信中稱，原中國工程院院士李寧是動物生物科技領域領軍科學家，其已被超期羈押四年，且未能取保候審，這導致其在前述領域取得的科技成果面臨荒廢。特此，聯名信希望周強能下令，如果李寧被證涉及犯罪，應盡快判決，若李寧無罪，應按疑罪從無審判，讓其回歸崗位。

據悉，聯名信中提及的李寧在2014年被吉林松原長嶺檢方以涉嫌貪污科研經費罪名逮捕。松原檢方指控李寧及其博士生張磊，利用職務便利共貪污科研經費約3756萬元（人民幣，下同）。2015年，吉林松原中院一審李寧案，但未有結果。此後三年，該案無任何進展。

按照中國法律規定，法院審理公訴案件，應在兩個月內宣判，最遲不得超過三個月，因特殊情況延時的，需報請最高法批准。但在過去近五年中，李寧案已報請最高法延期次數超10次，但松原法院自2015年8月後就未再開審，檢方和法院亦未有補充調查。

原中國工程院院士李寧在2014年被吉林松原長嶺檢方以涉嫌貪污科研經費罪名逮捕，已被超期羈押四年。圖為李寧。（資料圖片/視覺中國）

法律專家指李寧不符合貪污罪條件

另外，李寧辯護律師稱，該案發生與當年科研經費管理制度不合理有關，且根據2017年的新規，在科研項目實施中突破現有制度，但有利於實現創新預期成果的，應當予以寬容。 因此，李寧辯護律師認為，按照司法從舊兼從新原則，李寧和其博士生張磊的做法連違規都談不上，更遑論涉嫌違法。

內地多位法學家去年在論證李寧案後也認為，涉案科研經費並未被李寧等人非法佔為己有，其行為不符合貪污罪客觀方面構成要件。李寧對經費具體管理事宜並不知情，無犯罪故意，不符合貪污罪主觀方面構成要件。但松原中院主審法官回應稱，李寧案還在審理中，其他無可奉告。

周強（台上左三）19日現身「中國全國掃黑除惡專項鬥爭領導小組會議」。（法制網）

最高法陷輿論漩渦

聯名信公布後，有分析認為，李寧案將本已陷入輿論旋渦的周強、最高法和內地司法系統再度推到風尖浪口。去年12月，前央視名嘴崔永元在網絡上，揭露「陝北千億礦權案」的案卷曾在最高法院丟失，炮轟「最高法院長周強都帶頭執法犯法」。

周一（18日），「陝西千億礦權案」當事人趙發琦在海外社交媒體Twitter公開最高法前法官王林清於2018年實名舉報周強的信件。據《星島日報》報道，舉報信內容稱，最高法院長周強就是涉嫌盜竊並偽造卷宗的策劃人，「炮製中國司法版的『水門事件』」。 不過實名舉報信被公開的翌日，周強現身「中國全國掃黑除惡專項鬥爭領導小組會議」，似乎並未受舉報事件影響。

（經濟觀察報/多維新聞）