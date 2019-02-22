外企高管憂「來華不安全」　外交部：遵守中國法律即有安全保證

針對近期個別外企高管對來華從事商務活動的安全保障表達不同程度擔憂，外交部發言人耿爽周五（22日）在例行記者會上指出，這種所謂的擔憂完全沒有根據和必要。他並強調任何國家公民來華，只要遵守中國的法律法規，安全即是有保證的。

耿爽指出，中國政府依法保障在華外國公民的安全與合法權益，根據中方最新統計，去年中國新設外資企業超過6萬家，增長69.8%，實際使用外資1350億美元，增長3%。這些數字背後是大量人員的交往，包括大量外企人員來華參訪，開展商貿洽談。「如果中國不安全，就不會有上面這些數字的取得。」

他強調，中國奉行互利共贏的對外開放戰略。中國40年來取得的巨大發展成就，其中亦有外企的貢獻，包括外企高管對中國改革開放進程的積極參與和建言獻策。

他又提及，中國領導人多次重申對外開放的大門只會越開越大，中方將繼續致力於為外國企業營造更好的營商環境，還將一如既往地歡迎外企高管來華參訪，從事商務活動。

早前有外媒報道稱，美國指示加拿大拘捕華為副董事長孟晚舟，很可能會遭到中國的報復性行為，美國科技巨頭、互聯網服務供應商思科（Cisco）繼而傳出對員工赴華出差作出限制，在無必要的情況下禁止有美國背景的員工赴華出差。