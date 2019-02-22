【內幕交易賺幾億】安徽原副省長周春雨一審判囚20年　罰款3.61億

安徽原副省長周春雨受賄、隱瞞境外存款、濫用職權、內幕交易案今日在山東省濟南市中級人民法院一審宣判。周春雨被判囚20年，並罰款3.61億元（人民幣，下同）。據稱他在任時透過內幕交易在股票市場賺取暴利，所得達到3.59億元。

周春雨透過內幕交易賺取巨款。（資料圖片）

濟南中院宣判，對周春雨以受賄罪判處有期徒刑10年，並處罰金100萬元；以隱瞞境外存款罪判處有期徒刑1年；以濫用職權罪判處有期徒刑5年；以內幕交易罪判處有期徒刑7年，並處罰金3億6千萬元。數罪併罰，決定執行有期徒刑20年，並處罰金3.61億元。對周春雨受賄、內幕交易犯罪所得財物及其孳息予以追繳，上繳國庫。周春雨當庭表示服從判決，不上訴。

經審理查明，1996年至2017年初，周春雨利用擔任中共安徽省委辦公廳秘書、蚌埠市長、蚌埠市委書記等職務上的便利，為有關單位在企業收購、項目推進等提供幫助，直接或間接非法收受相關單位負責人的財物，折合共計1365萬餘元。在擔任蚌埠市委書記期間，對陸續存放於境外銀行的412萬美元隱瞞不報；在擔任蚌埠市長期間，徇私舞弊，違反規定，決定向有關公司返還土地出讓金6.65億餘元，給國家和人民利益造成重大損失。

周春雨還利用擔任馬鞍山市市長、中共蚌埠市委書記的職務便利，在獲悉多家上市公司的相關內幕信息後，作為知情人員，在內幕信息敏感期內買入相關上市公司的股票，累計成交金額2.71億餘元，非法獲利3.59億餘元。

到案後如實交代罪行獲從輕處罰

濟南中院認為，周春雨的行為構成受賄罪、隱瞞境外存款罪、濫用職權罪、內幕交易罪，應依法數罪併罰。鑑於周春雨到案後如實供述自己罪行，主動交代辦案機關尚不掌握的受賄及濫用職權事實，其受賄及濫用職權犯罪構成自首；認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。