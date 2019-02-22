【最高法卷宗丟失】賊喊捉賊？　調查組：法官王林清竊取藏匿

央視前主持人崔永元早前揭露，「陝北千億礦權案」的二審全部卷宗在最高人民法院丟失，承辦此案的法官王林清此後更要自拍影片「自證清白」，激起輿論爭議。中共中央政法委之後牽頭成立聯合調查組，聯同中央紀委國家監委、最高人民檢察院、公安部就事件展開調查。 案件至今卻出現「大逆轉」。聯合調查組今日公布的調查結果顯示，「拍片自保」竟是「賊喊捉賊」，卷宗丟失其實是王林清本人故意所為，原因是他對最高法院的前期積怨，以及對該案審判過程心生不滿等。而由於王林清的行為涉嫌犯罪，目前已被公安立案偵查。

崔永元發微博揭發最高法丟失案卷。（微博截圖）

聯合調查組（下簡稱「調查組」）今日公布最高法卷宗丟失、山西「千億礦權案」等問題的調查結果。調查組查明，所謂「卷宗丟失」是「拍片自保」的王林清本人故意所為。王林清因工作中對單位產生不滿而竊取相關案卷材料。

調查組指出，王林清在「千億礦權案」當事人趙發琦於2011年上訴到最高法院後，擔任該案二審合議庭的承辦人。此後數年，王林清曾被紀律處分，又被查出曾多處塗改個人檔案受到誡勉。2016年11月25日，最高法民一庭庭長程某某要求王林清加班起草「千億礦權案」二審法律文書，卻遭他拒絕，程某某告知王林清如不願意加班就讓別人承辦。

王林清認為在案件收尾期將其調整出合議庭，對此十分不滿，加上前期積怨，遂產生藏匿案卷材料、「製造麻煩」的想法。於是，他於當晚11時許來到辦公室，將該案臨時裝訂的副卷拆散，把全部正卷和拆散的部分副卷材料帶回家中。但他拿走案卷材料時曾經挑選，將單位不能複製或者沒有備份的都留在辦公室文件櫃中。

最高法卷宗被盜，涉案法官「拍片自保」，調查後竟變「賊喊捉賊」。（資料圖片）

臆測有「黑幕」存在 拍片向上級「反映情況」

調查組引述王林清自白道，其竊取卷宗材料的目的是想為單位「製造麻煩」，使新合議庭承辦人不能順利進行後續工作，最終迫使單位讓其繼續擔任承辦人。但王林清拿走的是上訴狀、代理詞、第一次合議庭合議筆錄等合議庭工作電腦中有備份或可複製的案卷材料，所以並不能影響案件繼續審理工作。

調查組又指，2018年1月該案二審宣判後，王林清認為案件卷宗「丟失」仍正常宣判，單位對卷宗「丟失」也沒有追查，遂臆測有「黑幕」，加之前期積怨，於是決定通過寫「舉報材料」 、拍攝自述影片的方式向上級「反映情況」。

對於王林清聲稱最高法「監控錄像黑屏」問題，調查組經調查發現，相關監控錄像現已無法調取，但書面紀錄顯示「卷宗丟失」事件前後監控系統運行正常，沒有「黑屏」和報修的記錄。綜合以上情況，調查組認為王林清的口述及相關調查資料能印證其竊取相關文件的事實，監控錄像問題不影響調查結論。

涉事法官王林清。（資料圖片）

王林清自白道，偷卷宗一為洩憤，二為阻止別人辦案。（央視）

王林清涉嫌犯罪被公安立案偵查

調查組證實，王林清除竊取二審部分案卷材料外，還拍攝影片、偷拍二審部分副卷材料，其中部分影片、資料後來被發佈到網上。崔永元在網上發布的最高法院相關副卷材料、監控視頻「黑屏」等影片，也來源於王林清。2018年8月左右，崔永元在其工作室幫助王林清錄製「案卷丟失」、監控視頻「黑屏」等問題的影片，部分經剪輯後分段在網上發布。

調查組又指，王林清被調出合議庭後，無權調閱該案案卷材料。2018年8月，王林清謊稱經程某某同意，從書記員李某某處騙取案卷副卷，並用手機偷拍部分材料；12月28日，崔永元將相關內容在互聯網上發布。據王林清自白，他還給崔永元提供其向上級「反映情況」的信件及部分材料。

經國家保密部門鑑定，王林清拍攝、後在網上流出的案卷材料中涉及國家秘密。調查組已經將王林清涉嫌非法獲取、故意洩露國家秘密犯罪線索移交公安機關立案偵查。調查組認為，「卷宗丟失」等問題暴露出最高法院內部案卷管理不規範的問題，在工作人員報告「卷宗丟失」 後，相關責任人沒有按規定及時上報，也未及時啟動調查問責程序；保密規定也有落實不到位的問題，給一些人提供了可乘之機。

王林清之前公開的「自保」影片：