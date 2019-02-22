習近平晤沙特王儲穆罕默德　沙方稱支持中國反恐和去極端化舉措

中共總書記、國家主席習近平今日在北京人民大會堂，會見訪華的沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）。

習近平晤沙特王儲穆罕默德。（央視）

習近平指出，中方視沙特為好朋友和好夥伴，願攜手同行，開創中沙友好和戰略關係新局面。同時強調，兩國要在涉及彼此核心利益和重大關切問題上繼續相互支持。中方堅定支持沙方推動的經濟多元化和社會改革，支持沙方為維護國家主權、安全、穩定所作努力，反對任何干涉沙特內政的行為。兩國要加強發展戰略對接，深化利益融合，加快簽署「一帶一路」倡議同沙特「2030願景」對接實施方案，推動能源、基礎設施、貿易投資等雙邊合作不斷取得新成果。兩國要共同推動「中國—海合會」自由貿易區建設。

習近平表示，中國讚賞沙特為維護地區和平、穩定與發展所作出的積極努力。願同沙方共同探索「以發展促和平」的中東治理路徑，通過共建「一帶一路」，加強區域發展合作，築牢地區和平穩定根基。雙方要共同鼓勵、支持各方通過對話協商，以政治途徑解決熱點問題。雙方要促進中東反恐合作，加強去極端化國際合作，防範極端思想滲透蔓延。

支持共建「一帶一號」倡議

穆罕默德表示，沙中友好交往歷史悠久。當前兩國關係十分友好，經貿合作發展迅速。雙方沒有任何分歧。沙特對中國在習近平領導下的光明發展前景充滿信心，視中國為重要戰略夥伴，感謝中國對沙特國內改革和發展的支持

他又指，阿拉伯半島是古絲綢之路的一部分。沙特支持共建「一帶一路」倡議，願將沙方「2030願景」同「一帶一路」倡議對接，進一步深化兩國各領域務實合作。沙方堅定奉行一個中國政策，中國有權為維護國家安全採取反恐和去極端化舉措，沙方予以尊重和支持，願同中方加強合作。沙特重視中國在國際和地區事務中的積極作用，願同中方加強溝通協調。