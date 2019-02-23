【中美貿易談判】劉鶴晤特朗普轉達習近平口信　三大細節意味深長

中美高層官員周四（21日）於華盛頓舉行為期2日的貿易談判，據美國財經新聞台CNBC周五（22日）引述知情人士報道，中國在這一輪貿易談判中同意從美國購買達1.2萬億美元的貨品。 此外，美國總統特朗普（Donald Trump）周五與中國國務院劉鶴會面。期間劉鶴轉達國家主席習近平致特朗普的問候口信，稱願與特朗普以各種方式保持密切聯繫。特朗普則宣布談判取得「巨大進展」，同時表示傾向延長3月1日的期限。他還表示，考慮3月底在佛羅里達州的私人別墅海湖莊園（Mar-a-Lago）與席習近平會面，就兩國貿易協議落實最終內容。 有內地傳媒分析，從磋商時間被延長、特朗普執意改變協議名稱等多個細節上，都傳遞出意味深長的信號。

美國總統特朗普（Donald Trump）2月22日跟國務院中國副總理劉鶴會面。特朗普表示，兩國很大機會能達成協議，他有意延長3月1日的談判限期。（路透社）

細節一：磋商時間延長兩日

據有新華社背景的微信公眾號「牛彈琴」分析，首個值得注意的細節，就是本輪磋商的時間延長了兩天。根據新華社的報道，特朗普在會見劉鶴時表示，「本輪高級別磋商取得巨大進展，同時仍有不少工作需要完成。為此，雙方已決定將本輪磋商延長兩天。」

據悉，中美雙方都事先明確，第七輪中美高級別磋商的時間是兩天，即2月21日和22日。甚至有很多中方官員已經訂好回程機票搭乘23日的航班返京。「牛彈琴」據此分析稱，此前的六輪磋商基本都是兩天時間，但最新這一輪延長至四天，不僅前所未有，也傳遞出一個積極信號：說明有重大進展。又猜測本次磋商已經進入最後文本階段，並需要時間來敲定，這也意味著中美正在推進最終的成果。

特朗普22日在白宮表示，諒解備忘錄只是為最終協議鋪路，不如直接達成協議。（路透社）

細節二：「諒解備忘錄」變「貿易協定」

「牛彈琴」指出的第二個細節是在白宮發生的一個「意外插曲」。此前據路透社報道，美中貿易代表擬定一份諒解備忘錄，涵蓋非關稅壁壘、服務、技術轉移及知識產權等問題。但特朗普22日在白宮會見兩國貿易代表時，卻主動提到「我不喜歡諒解備忘錄，它們根本不代表一切」，又說「不如直接達成協議」。

為此，美國首席談判代表萊特希澤（Robert Lighthizer）向特朗普解釋指，諒解備忘錄是一份合約，相當於一份協議。但特朗普當即表示不同意，認為諒解備忘錄只是為最終協議鋪路，「對我來說達成協議才真是一回事。」而萊特希澤其後也放棄爭辯，於是說「由現在開始大家不再用諒解備忘錄一詞，改用貿易協定。」對於特朗普此舉，「牛彈琴」的分析指出，這說明特朗普對中美達成協議高度重視，也非常期待。分析稱，但從積極角度看，只要有誠意，那就不是壞事；如果就是一個名稱的問題，應該不是一個大問題。

特朗普當天還表示，將與中國國家主席習近平在3月會面。（資料圖片/路透社）

細節三：中美元首外交的決定性作用

「牛彈琴」認為，第三個值得關注的細節，是特朗普在會見劉鶴期間提到中美元首即將再次會面。據報道，特朗普當天先再次提及他與中國國家主席習近平「有著密切而強有力的關係」，又表示「我非常期待在不久的將來再次同習近平主席會晤，共同見證美中經貿關係的歷史性時刻。」

「牛彈琴」分析指出，去年12月1日的阿根廷中美元首會晤起到了力挽狂瀾的作用，避免了中美經貿談判的完全脫軌，也為一度陷入僵局的雙方團隊指明了新的方向。接下來的歷史性的新會晤也毫無疑問令中美關係翻開新的一頁。

中美貿易戰終點在望。（資料圖片）

內媒：中美談判堪比「中國第二次入世」

「牛彈琴」文章認為，儘管中美磋商氣氛很好，但合作有原則，國家利益至上，談判桌上雙方也肯定都寸步不讓。文章稱，而從一個更長遠的角度看，這次挑戰，對中國來說就是「第二次入世」（注：入世即加入世界貿易組織）。文章還指出，美方提出的一些結構性訴求，初看是咄咄逼人，但仔細想想或許也是中國深化改革開放進程中正要做的，這次談判也許能化危為機。

（「牛彈琴」微信公眾號）