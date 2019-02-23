【貿易戰】中國承諾再買1000萬噸美大豆　官媒：利益度量的結果

中美高層官員周四（21日）於華盛頓舉行為期2日的貿易談判，美國農業部長索尼·珀杜（Sonny Perdue）在Twitter帳號發文稱，中國承諾購買額外1000萬噸美國大豆。此前，中美上月30日至31日在華盛頓舉行貿易談判期間，中方已承諾會購買多500萬噸美國大豆。 對此，有聲音質疑中方對美方的讓步太多。國務院主辦的中央直屬黨報《經濟日報》旗下微博「陶然筆記」則發文稱，用大豆來表明立場或釋放善意，都是利益度量的結果。在進口大豆問題上，要看清三大因素：中國的需求，美國的需求以及中美間的利益重合點。

在進口大豆問題上，官媒分析稱，要看清中美間的利益重合點。（資料圖片）

「陶然筆記」文章指出，從中國需求來說，大豆市場缺口非常大。據資料顯示，中國一年有9000多萬噸（約90%）的大豆要從國際市場進口，主要用於榨油和飼料加工。文章分析稱，去年中美貿易戰爆發，中國大豆進口量減少了7.9%，主要就是美國大豆的進口量下降。惟中國減少對美國大豆的需求，目前尚不能完全找到替代對象來補足缺口。

「陶然筆記」繼續指出，美國作為世界第一大大豆生產國，一年能生產1億噸左右的大豆，但其國內市場無法消耗，差不多一半左右的大豆依賴出口。去年特朗普挑起貿易戰後，遭到中國的堅決反擊，美國豆農首當其衝。

結合中美對大豆進出口的需求，文章稱，從中美間的利益重合點來說，不同的資源稟賦決定了中美農產品貿易具有很強的互補性。這意味著美國需要中國，中國也需要美國。而這種「需要」變成談價的條件之餘，也應以形成利益共識為目標。中國購買美國大豆，除了增加跟美國豆農利益共識，也為中國農業結構調整騰出時間和空間。

（「陶然筆記」微博）