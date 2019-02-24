內地開展城企合作普惠養老服務　首批7試點城市已簽約

隨著內地人口急速老齡化，很多老年人面臨「公辦養老院進不去，民辦養老院住不起」的問題。日前，國家發改委會同民政部、國家衛生健康委印發了《城企聯動普惠養老專項行動實施方案》（以下簡稱《方案》），提出聚焦普惠養老服務，啟動開展城企合作。 南昌等首批7個試點城市均已和養老企業簽約，試點城市將圍繞「政府支持、社會運營、合理定價」，探索為老年人提供價格合理、方便可及的普惠性養老服務。

隨著內地人口急速老齡化，很多老年人面臨「公辦養老院進不去，民辦養老院住不起」的問題。內地將開展城企合作普惠養老服務，探索為老年人提供價格合理、方便可及的普惠性養老服務。（視覺中國）

《方案》的具體思路為國家通過中央預算內投資，支持和引導城市政府系統規劃建設養老服務體系。城市政府提供土地、規劃、融資等全方位的政策支持；企業則提供普惠性養老服務，向社會公開，接受監督。城市政府和企業雙方簽訂合作協議，約定普惠性服務內容，以及與當地居民收入和退休金水平掛鉤的價格等。

《方案》提出，專項行動的目標是到2022年，形成支持社會力量發展普惠養老的有效合作新模式，並且所參加城市的養老床位數，要達到每千名老年人有40張，護理型床位佔比超過60%，醫養實現深度融合。

7個試點城市已經與多家養老企業簽約

在22日（上周五），國家發改委分別與國家開發銀行、中國農業發展銀行、工商銀行、中國銀行、光大集團等金融機構簽署了戰略合作協議，有關金融機構表示將全程助力，提供優質金融服務。

南昌、鄭州、武漢、成都、秦皇島、許昌、宜興7個城市作為首批試點城市，已經分別與多家養老企業簽約，為未來在全國普遍實施專項行動提供示範經驗。

（《南方都市報》）