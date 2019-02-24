【題材敏感？】內地語文教科書刪除陳勝吳廣起義相關課文

秦末陳勝吳廣起義在中國民間可謂家喻戶曉，被認為是人民起義的典型事例，而《史記》中相關章節則入選中學語文課本多年，部分段落更曾要求學生背誦。不過，日前就有網民發現，新版初中語文教材中，這篇課文已經被刪除。

往年課本中均有《陳涉世家》內容。（網絡圖片）

騰訊歷史主編諶旭彬近日撰文寫道，有網友發現，最新版初中語文教科書刪除了幾代人耳熟能詳的經典文言文《陳涉世家》。他說，翻查了最新版初中語文教材七年級上至九年級下，共六冊，確實已找不到《陳涉世家》這篇課文，而以前的人教版初中語文教材曾將這篇課文放置在九年級上冊。

目前，諶旭彬這篇文章已經被刪除。

《陳涉世家》是《史記》名篇，記述了陳勝、吳廣等底層民眾起事反抗秦朝暴政的歷史。據稱，其進入初中語文教科書，至晚可以追溯到1960年。這篇課文已陪伴國人近60年，很多人對文中的名句「苟富貴，無相忘」、「燕雀安知鴻鵠之志」、「天下苦秦久矣」等，倒背如流。

除《陳涉世家》外，更有爆料稱，杜甫名作、反映官吏趁夜捉人揭露封建統治者殘暴的《石壕吏》以及強調社會正義的《孟子》名篇《得道多助、失道寡助》也被被《富貴不能淫》取代。

《陳涉世家》相關章節：