【題材敏感？】內地語文教科書刪除陳勝吳廣起義相關課文

秦末陳勝吳廣起義在中國民間可謂家喻戶曉，被認為是人民起義的典型事例，而《史記》中相關章節則入選中學語文課本多年，部分段落更曾要求學生背誦。不過，日前就有網民發現，新版初中語文教材中，這篇課文已經被刪除。
往年課本中均有《陳涉世家》內容。（網絡圖片）
騰訊歷史主編諶旭彬近日撰文寫道，有網友發現，最新版初中語文教科書刪除了幾代人耳熟能詳的經典文言文《陳涉世家》。他說，翻查了最新版初中語文教材七年級上至九年級下，共六冊，確實已找不到《陳涉世家》這篇課文，而以前的人教版初中語文教材曾將這篇課文放置在九年級上冊。
目前，諶旭彬這篇文章已經被刪除。
《陳涉世家》是《史記》名篇，記述了陳勝、吳廣等底層民眾起事反抗秦朝暴政的歷史。據稱，其進入初中語文教科書，至晚可以追溯到1960年。這篇課文已陪伴國人近60年，很多人對文中的名句「苟富貴，無相忘」、「燕雀安知鴻鵠之志」、「天下苦秦久矣」等，倒背如流。
除《陳涉世家》外，更有爆料稱，杜甫名作、反映官吏趁夜捉人揭露封建統治者殘暴的《石壕吏》以及強調社會正義的《孟子》名篇《得道多助、失道寡助》也被被《富貴不能淫》取代。
《陳涉世家》相關章節：
陳勝者，陽城人也，字涉。吳廣者，陽夏人也，字叔。陳涉少時，嘗與人傭耕。輟耕之壟上，悵恨久之，曰：「茍富貴，無相忘。」傭者笑而應曰：「若為庸耕，何富貴也？」陳涉太息曰：「嗟乎，燕雀安知鴻鵠之志哉！」
二世元年七月，發閭左適戍漁陽，九百人屯大澤鄉。陳勝、吳廣皆次當行，為屯長。會天大雨，道不通，度已失期。失期，法皆斬。陳勝、吳廣乃謀曰：「今亡亦死，舉大計亦死，等死，死國可乎？」陳勝曰：「天下苦秦久矣。吾聞二世少子也，不當立，當立者乃公子扶蘇。扶蘇以數諫故，上使外將兵。今或聞無罪，二世殺之。百姓多聞其賢，未知其死也。項燕為楚將，數有功，愛士卒，楚人憐之。或以為死，或以為亡。今誠以吾眾詐自稱公子扶蘇、項燕，為天下唱，宜多應者。」吳廣以為然。乃行卜。卜者知其指意，曰：「足下事皆成，有功。然足下卜之鬼乎！」陳勝、吳廣喜，念鬼，曰：「此教我先威眾耳。」乃丹書帛曰「陳勝王」，置人所罾魚腹中。卒買魚烹食，得魚腹中書，固以怪之矣。又彊令吳廣之次所旁叢祠中，夜篝火，狐鳴呼曰「大楚興，陳勝王」。卒皆夜驚恐。旦日，卒中往往語，皆指目陳勝。
吳廣素愛人，士卒多為用者。將尉醉，廣故數言欲亡，忿恚尉，令辱之，以激怒其眾。尉果笞廣。尉劍挺，廣起，奪而殺尉。陳勝佐之，并殺兩尉。召令徒屬曰：「公等遇雨，皆已失期，失期當斬。藉弟令毋斬，而戍死者固十六七。且壯士不死即已，死即舉大名耳，王侯將相寧有種乎！」徒屬皆曰：「敬受命。」乃詐稱公子扶蘇、項燕，從民欲也。袒右，稱大楚。為壇而盟，祭以尉首。陳勝自立為將軍，吳廣為都尉。攻大澤鄉，收而攻蘄。蘄下，乃令符離人葛嬰將兵徇蘄以東。攻銍、酇、苦、柘、譙皆下之。行收兵。比至陳，車六七百乘，騎千餘，卒數萬人。攻陳，陳守令皆不在，獨守丞與戰譙門中。弗勝，守丞死，乃入據陳。數日，號令召三老、豪傑與皆來會計事。三老、豪傑皆曰：「將軍身被堅執銳，伐無道，誅暴秦，復立楚國之社稷，功宜為王。」陳涉乃立為王，號為張楚。
當此時，諸郡縣苦秦吏者，皆刑其長吏，殺之以應陳涉。乃以吳叔為假王，監諸將以西擊滎陽。令陳人武臣、張耳、陳餘徇趙地，令汝陰人鄧宗徇九江郡。當此時，楚兵數千人為聚者，不可勝數。