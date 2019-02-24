蔡英文借外媒釋參選信號　學者：不使用「非常」手法難連任

台灣總統蔡英文18日在總統專機上接受美國有線電視新聞網（CNN）獨家專訪時宣布，她將參與2020年總統大選尋求連任，並說她想完成對台灣的願景。 針對蔡英文最近的表態，南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵在接受多維新聞採訪時表示，如果蔡英文不使用「非常」的政治手法，她的連任目標恐怕將難以實現。

美國有線電視新聞網（CNN）19日報道，台灣現任總統蔡英文將於2020年再度參選總統，爭取連任。（CNN）

多維：蔡英文日前接受CNN專訪，表示將參加2020年的總統大選。蔡英文在現在這個時間節點，通過接受美國媒體採訪的形式來公佈參選，她的用意是什麼？

李曉兵：現在，台灣那些政治人物我們感覺都在卯足勁在瞄準2020年這個大位，包括王金平都要站出來湊熱鬧，藍營內部一直存在著老的政治人物不願意退出，新生代更替不夠理想，韓國瑜在南部異軍突起，但是面對這樣的情況，他也不敢輕易來表達自己對2020大位的明確態度。

綠營內部實際上也是這樣，老的這一代一直有一些企圖，佔據大位的想繼續連任，他們沒有過多考慮自己究竟能夠做什麼，能夠為臺灣島內，包括為兩岸做什麼。首先考慮他們自己，認為在台灣這種政治體制或者政治環境，或者這樣一種島內政治操作下，完全可以實現自己的一些目標，這也是台灣這些年，從1996年台灣地區領導人實現直選之後，這些政治人物所形成一種當然的政治心理。韓國瑜在南部通過自己的打拼，能夠異軍突起，能夠鑽出來，在這種政府氛圍裡出現，是非常另類，非常不容易的。

蔡英文曾於2012年總統大選落敗，在2016年成功當選總統。（聯合新聞網）

李曉兵：所以蔡英文這時候選擇這個時機，以CNN談話的名義把自己意圖、想法表達出來。第一她想為自己爭一席之地，儘管民意調查非常低，從實質上來說，她執政的兩年多的時間，也沒有為台灣做出太多實質性的一些貢獻，可以說不是一個非常合格的台灣的政治領導人。但是她還要利用她的一些政治資源進行這樣一種操作，這樣的話，一定會出現錯上加錯，或者她要背離基本的民意，比如說兩岸關係正確的方向，她一定會背離的，她只能通過這種方式來達到自己謀取大位元的目的。

蔡英文（右）1月31日在總統府接見美國智庫「傳統基 金會」創辦人佛訥（Edwin J. Feulner, Jr.）（中央社）

多維：但其實現在台灣的政治格局對她想要連任而言是相當不利的。

李曉兵：蔡英文也非常明白，現在的局面是一種進退兩難境地，她絕對不會善罷甘休，簡單地退出政治舞臺，畢竟經過自己幾十年的努力，在2016年抓住這個機會，得到了這個大位。當然她希望能夠連任。但是沒想到自己執政的業績這麼差，而綠營本身內部的情況又那麼複雜，就使得蔡英文必須要往前走，但是再進一步很困難，挑戰非常大。如果退的話，更是讓她感覺到掉入萬丈深淵的感覺，不乏很多落井下石的政治對手，可能讓他感覺到很多的政治風險，所以在這樣的情況她只能選擇硬著頭皮往前走。而她的性格實際上不善於打硬仗，她是陰柔的性格，她不是在政治險境中通過爆發力能夠渡過的，所以蔡英文進退兩難。而且她的政治智慧似乎不足以讓她能夠應對當前的這種政治困境和窘地。

而像台灣很多的政治人物，比如蔡英文，都是缺少謀取大位這樣的根基的，這種根基有兩個根本的基礎，一個就是基本的政治素養、政治才幹；再一個就是政治形象，政治操守，社會對你的政治評價，也就是政治德行，是否跟你所期望的那個位置能夠般配。臺灣島內很多的政治人物真的是才不配位、德不配位，必然會給他帶來一些栽秧。

今年1月，高俊明曾與深綠立場鮮明的總統府資政吳澧培、前總統府資政彭明敏、中研院前院長李遠哲等人，共同連署登報發出「致蔡總統的公開信」，呼籲蔡英文不要參選連任。（資料圖片）

多維：這樣的情況下，她連任的幾率有多大？

李曉兵：她要是選上的話也一定是用一種「非常」的政治手法來實現這個目標，雖然她目前在總統的位置上，有政治資源，還可以有後發優勢，但是關鍵是因為她的招數太少，她在執政的兩年多的時間裡，沒有能夠展示出來。 她做總統之後，她雖然有很多的資源和權力，但是她運用這些東西的時候，大家感覺到不得心應手，顯示出來她在這個位置上的一種無為和無能，有點才不配位的感覺，可以說有點破綻百出，有點拙劣的感覺，而不是遊刃有餘的。她在這個位置上沒做出幾件能夠拿出手的、漂亮的的事，除了有時候通過臉書（Facebook），做點象徵性的、裝腔作勢的表態之外，沒做成幾件實質的事。說明她在這個位置上是不合適的，包括不太符合獨派的預期，也不符合台灣老百姓對兩岸關係給予的預期。