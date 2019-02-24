【越南特金會】環時：中國發揮建設性作用　是推動者和利益攸關方

朝鮮領袖金正恩與美國總統特朗普將於27日至28日在越南舉行美朝領導人峰會，即第二次「特金會」。 中國官媒《環球時報》發表評論指，各方都應鼓勵「特金再會」，不應潑冷水；又說中國歡迎兩人再次會晤，是推動者也是利益攸關方。

環時表示，中方歡迎朝美舉行第二次元首會晤。圖為去年6月，新加坡「特金會」照片。（資料圖片）

文章以〈各方都應鼓勵金特再會，不應潑冷水〉為題，稱第二次「特金會」順利舉行，是朝美自去年6月首次元首會舉行以來，雙方就半島無核化及永久和平這兩大議題都在向前推進的信號。雖然有人認為第一次「特金會」是失敗的，但雙方之間一直嚴重缺乏互信，「往前走一走，雙方的信心就會有所增加，無核化不可能一蹴而就，但卻是一個真實的積分過程。」

文章又指，一個穩定的半島局勢不僅有首要的緊迫性，而且是實際推動半島無核化的先決條件，是建立、培育各種相互信任的基礎。美朝能夠走出彼此示強的惡性循環，進入互示善意、用己方讓步吸引對方做出讓步的新軌道，非常難能可貴，值得珍惜。特朗普表現出往前走的意願，美韓社會都應給予鼓勵，美國的黨爭不應把朝鮮半島問題開闢為新戰場。

文章又強調中國在「特金再會」的作用，稱中方歡迎朝美舉行第二次元首會晤，金正恩乘火車從北至南穿越中國，是件「很有意義」的事情。中國對平壤形成、鞏固新的路線發揮了建設性作用，北京既是美朝元首會晤的推動者，也是利益攸關方。