【雄安新區】中央文件：優先發展高質素基礎教育

新華社2月23日（上周六）發布消息稱，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《加快推進教育現代化實施方案（2018－2022年）》（以下簡稱《實施方案》），當中提及雄安新區教育的發展方向，包括「優先發展高質量基礎教育」等。

在北京市朝陽區實驗小學雄安校區，一名外籍教師為學生上英語課。（視覺中國）

《實施方案》提出了推進教育現代化的十項重點任務，其中第八項「推進教育現代化區域創新試驗」提到，「創新體制機制，探索新時代區域教育改革發展的新模式。高起點高標準規劃發展雄安新區教育，優先發展高質量基礎教育，加快發展現代職業教育，以新機制新模式建設雄安大學」。

此前，2018年4月發布的《河北雄安新區規劃綱要》也對雄安新區的教育作出了規劃。《河北雄安新區規劃綱要》指出，「優先發展現代化教育。按照常住人口規模合理均衡配置教育資源，布局高質量的學前教育、義務教育、高中階段教育，實現全覆蓋。引進優質基礎教育資源，創新辦學模式，創建一批高水平的幼兒園、中小學校，培育建設一批國際學校、國際交流合作示範學校」。

《河北雄安新區規劃綱要》又指出，「支持『雙一流』建設高校在新區辦學，以新機制、新模式努力建設世界一流的雄安大學，統籌科研平台和設施、產學研用一體化創新中心資源，構建高水平、開放式、國際化高等教育聚集高地。統籌利用國內外教育資源，開展與國際高端職業教育機構的深度合作，規劃建設新區職業院校，建設集繼續教育、職業培訓、老年教育等功能為一體的社區學院」。