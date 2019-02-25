【中美貿易談判】官媒：化壓力為動力　為民族復興贏得戰略機遇期

第七輪中美經貿高級別磋商在美東時間24日落幕，新華社25日（周一）發布題為「元首共識引領中美經貿磋商加速相向而行」的評論文章指出，本輪談判在解決問題的道路上又向前邁出重要一步，雙方朝著最終達成互利共贏協定的目標越走越近。 文章強調，「經貿摩擦是挑戰也是機遇，關鍵要善於危中尋機，把外部壓力化為內生動力，在堅定維護國家核心利益的同時，以更高水平開放倒逼改革在深水區攻堅，推動高質量發展，為我國實現民族復興偉業贏得更多戰略機遇期」。

新華社的文章稱，本輪談判在解決問題的道路上又向前邁出重要一步，雙方朝著最終達成互利共贏協定的目標越走越近。（路透社）

對於本輪中美貿易談判及未來前景，文章以簡單幾句話進行總結：越到最後階段越關鍵、兩國元首引領是推動中美經貿磋商前行的「動力源」、誠意和行動是解決中美經貿爭端的「鑰匙」、坦誠溝通是推動解決問題的「催化劑」、接下來的每一步都尤為關鍵。

文章也特別指出，「越到最後階段談判越艱難，不排除可能帶來新的不確定性，對中美經貿摩擦的長期性、複雜性和艱巨性要有清醒的認知」。

文章又稱，「合作始終是中美利益的最大公約數。中美雙方關鍵要以元首共識為引領，繼續本著相互尊重、合作共贏的態度再接再厲、相向而行，盡最大努力爭取最好的結果。同時也要做好應對最壞情況的準備，踏踏實實做好自己的事情」。

（新華社）