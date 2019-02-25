渤海發現逾千億立方米天然氣田　足夠供百萬人用上百年

中國海洋石油25日（周一）宣布，位於渤海海域渤中凹陷的渤中19-6氣田，測試獲得優質高產油氣流，確定天然氣探明地質儲量超過1千億立方米。這是渤海灣盆地50年來最大的油氣發現，足以供百萬人口城市的居民使用上百年。

渤中19-6氣田試驗區。（央視新聞）

央視新聞的報道稱，渤海油田地處京津冀腹地，雖然是中國第二大原油生產基地，但由於地質構造複雜，近50年的勘探發現儲量都以原油為主，鮮有天然氣發現。

報道又稱，渤中19-6氣田試驗區已經開工建設。渤中海域距離京津冀地區僅一百多公里，開發後可以直接利用已有的天然氣管道進入市場。

中東部地區佔全國天然氣總消費量七成

中國天然氣生產基地主要在西部，但消費地卻主要集中在中東部。2010年，西部天然氣產量達763.85億立方米，佔全國天然氣總產量的80.86%，但中東部地區消費量佔全國總消費量的70%。

天然氣是優質清潔能源，隨著經濟發展，中國東部，尤其是華北地區環境問題日漸嚴重，對天然氣的需求日增。2018年中國天然氣進口依存度大幅上升至45.3%。管道和液化天然氣（LNG）是進口的主要來源。管道天然氣輸送仍依靠與土庫曼之間的管道運輸；液化天然氣方面則主要來自澳洲、卡塔爾等國。

（央視新聞）