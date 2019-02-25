指中國收集維族基因數據侵犯人權　美企業向新疆停售基因檢測儀器

美國參議員科頓（Tom Cotton）日前發表聲明，肯定美國企業賽默飛世爾科技（Thermo Fisher Scientific）決定不再向新疆銷售旗下基因檢測設備。據悉，主要停售原因，是美方認為中國利用這項產品對新疆維吾爾族進行基因檢測與調查，涉及侵犯人權。

美國企業賽默飛世爾科技宣布停止在新疆銷售基因檢測儀器。（截取網絡）

美國參議員科頓（Tom Cotton）於2月6日出席華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）所舉辦的中國鎮壓新疆維吾爾族的研討會，並公開點名賽默飛世爾科技（Thermo Fisher Scientific）。

他當時表示，美國企業不該繼續協助中國建立「新邪惡帝國」。中國利用賽默飛世爾科技銷售的基因檢測儀器，建立少數民族基因資料庫。

據外媒《華爾街日報》2月21日報道，賽默飛世爾科技宣布停止在新疆銷售基因檢測儀器。聲明指出，公司經過一番評估後做出這項決定，這項決定符合公司價值觀、道德規範與政策，並強調公司意識到應了解客戶如何使用或可能使用公司產品。

對此，科頓立即發表聲明表示肯定，指出賽默飛世爾科技終於做出正確決定，停止在新疆的銷售。中國在新疆進行的大規模侵犯人權行為，美國企業不該涉及這類犯罪。

《紐約時報》等引述了賽默飛世爾科技的聲明表示，公司已經與美國政府合作，了解公司技術是如何被中國利用。

（綜合報道）