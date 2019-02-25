【中美貿易談判】《環球時報》：美國實力更強　中國需作出讓步

第七輪中美經貿高級別磋商在美東時間24日落幕，官媒《環球時報》今日（25日）發表題為「中美走到談協議文本，雙方更需理性」的社評，表示中美要完成好經貿磋商的最後階段工作，確保簽署協議。 社評指，越是離終點臨近，雙方的理性和冷靜越具有決定性作用。雙方誰都不該在協議大格局已成輪廓的時候追逐額外的小利，避免額外的不確定性。 社評又稱美方實力比中方強，中國需做出一些讓步，關於這一點大多數人是明白的。

《環球時報》的社評指，中美雙方誰都不該在協議大格局已成輪廓的時候追逐額外的小利，避免額外的不確定性。（路透社）

社評指，中美貿易戰客觀上調動了兩國社會針對對方最嚴厲的情緒，相互妥協對雙方來說都容易被詬病。雙方輿論都希望取得「勝利」，對己方做出的讓步十分敏感，因此協議文本最初面對公眾時將會是脆弱的。

美方也必然做出一些妥協

中美顯然都需促進兩國公眾都理解、支持雙方最終的相互妥協，要防止兩國輿論場的某種偏激主張誤導公眾對中美協議文本的認識，使它的推行面臨困難。

社評進一步指，美方實力比中方強，中國需做出一些讓步，關於這一點大多數人是明白的。同時有鑑於中方強大的反制能力，美方對中國的堅持和關切也必然做出一些妥協。

（《環球時報》）