全面依法治國委員會二次會議　習近平：改革開放越深越要強調法治

今日（25日）下午，中共中央總書記、國家主席、中央全面依法治國委員會主任習近平主席召開中央全面依法治國委員會第二次會議並發表重要講話。 習近平強調，做好改革發展穩定各項工作離不開法治，改革開放越深入越要強調法治。要完善法治建設規劃，提高立法工作質量和效率，保障和服務改革發展，營造和諧穩定社會環境，加強涉外法治建設，為推進改革發展穩定工作營造良好法治環境。

會議審議通過《中央全面依法治國委員會2018年工作總結報告》、《中央全面依法治國委員會2019年工作要點》、《關於全面推進海南法治建設、支持海南全面深化改革開放的意見》《重大行政決策程序暫行條例（草案）》等文件稿。

會議強調，中央全面依法治國委員會成立以來，堅持中共對全面依法治國的集中統一領導，積極推進全面依法治國重點工作。法治建設規劃，事關全面依法治國工作全局。要紮紮實實把全面依法治國推向前進，確保制度設計行得通、真管用，發揮法治固根本、穩預期、利長遠的保障作用。

推動重點領域立法 制定統一的外資基礎性法律

會議指出，立法也要高質量，要積極推進重點領域立法，深入推進科學立法、民主立法、依法立法，提高立法質量和效率。同時要以立法高質量發展保障和促進經濟持續健康發展，適應新時代構建開放型經濟新體制的需要，制定統一的外資基礎性法律。對改革開放先行先試地區相關立法授權工作要及早作出安排。知識產權保護、生物安全、土地制度改革、生態文明建設等方面的立法項目要統籌考慮，立改廢釋並舉。

會議指出，推進全面依法治國，要堅持法治國家、法治政府、法治社會一體建設。要把黨的領導貫穿於重大行政決策全過程和各方面，履行決策法定程序，增強公眾參與實效，提高專家論證質量，堅持合法性審查，防控決策風險。要把平等保護貫徹到立法、執法、司法、守法等各個環節，依法平等保護各類市場主體產權和合法權益。要用法治來規範政府和市場的邊界，尊重市場經濟規律，通過市場化手段，在法治框架內調整各類市場主體的利益關係。要加快推進中國法域外適用的法律體系建設，加強涉外法治專業人才培養，積極發展涉外法律服務。