【Huawei Mate X】環時：華為技術領先　對歐洲有擋不住的吸引力

華為近日在巴塞隆那世界移動通信大會上推出可摺疊式5G手機Mate X，官媒《環球時報》25日（周一）發表題為「華為5G手機大放異彩的啟示」的社評，表示中國其他主要手機廠商也在大會上展示了自己的5G手機，中國的5G技術整體走到這一領域的前列，看來已是不爭的事實。 社評又指，過去幾個月的情況表明，華為要突破美國的封鎖和限制，還是要依靠在技術上大幅領先西方同行的真功夫。美國確有迫使盟友配合其對華為政策的能力，而華為領先的技術也確實對歐洲有擋不住的吸引力，這種遏制力和吸引力的博弈形勢將決定華為能夠在西方市場上走多遠。

華為推出可摺疊式5G手機Mate X，《環球時報》的社評稱中國的5G技術整體走到這一領域的前列，看來已是不爭的事實。（資料圖片）

文章表示，華為等中國公司面向5G時代的形勢仍將是複雜的，一些西方媒體預言美國領導的「反華為同盟」正在土崩瓦解，建議華為不要太當真。美國和一些西方國家的精英還遠未形成接受一家中國公司從此領軍世界通信領域的心理。各種針對中國通信巨頭的非正當競爭行為今後很可能會變換花樣反覆出現。

中國政府應確保華為受公平對待

文章指，華為等中國公司需要清醒看到，它們雖然能夠實現領先全球的具體突破，但這些突破的領域還很狹窄，支持這些突破的要素有一些仍受制於西方，因此這些突破還有一定的脆弱性。西方仍然掌握著高科技孵化的絕大部分條件，美國開展尖端技術競爭的綜合能力在可預見的未來繼續是全球最強的。

文章又稱，中國政府需要為華為這樣的公司受到公平對待而做出努力，要看到這涉及中國的重大利益，值得為此動用各種資源。那種認為華為是民營企業，中國政府沒有理由對其進行庇護的說法幼稚而淺薄，與各大國保護本國企業的通行做法格格不入。

（《環球時報》）