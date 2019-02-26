國台辦前副主任王在希：只認同一中不謀求統一，就不是真九二共識

國台辦前副主任、全國台灣研究會副會長王在希於2月24日表示，中共總書記習近平1月2日在紀念《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的的講話，使得九二共識的內涵更加完整準確，即九二共識不僅包括堅持一個中國原則，還包括謀求國家統一。 王在希強調，「如果只認同一中，不謀求統一，就不是真正的九二共識。」

習近平在《告台灣同胞書》發表四十周年紀念會上，發表了被外界普遍解讀為「統一宣言」的談話。（新華社）

據早前報道，王在希是在深入學習貫徹習近平總書記1月2日重要講話精神座談會上，做前述表示。

王在希說，他聽習近平的談話之後，總的感覺是統一的腳步聲越來越近了。媒體將習近平的講話概括為「習五點」，他認為習所講的五點，實際上緊緊圍繞著一個核心，就是「統一」二字。

王在希分析，習近平1月2日的講話，把九二共識做了一個新的、明確的詮釋。他指出過去講的九二共識，是雙方堅持一個中國原則。但九二共識這個名詞比較抽象，多年來國民黨把九二共識解釋為「一中各表」，這就扭曲了九二共識的本來意義。

王在希指出，所謂的「一中各表」，嚴格意義上已經偏離了一個中國原則。這次習近平的講話不僅指出九二共識是堅持一個中國原則，而且把謀求國家統一作為九二共識的一項重要內容。

換句話說，堅持一個中國原則、謀求國家統一，是當時兩岸雙方共同提出來的一致主張，這次習近平講話恢復了九二共識原貌，這一點非常重要。

王在希強調，「如果只認同一中，不謀求統一，就不是真正的九二共識。」

對於習近平提出的探索一國兩制台灣方案，王在希認為，儘管台灣當局目前反對就一國兩制進行商談，但官方不行，民間可以先談起來。

（聯合報）