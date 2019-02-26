《人民日報》海外版：蔡英文以武拒統只會是死路一條

官媒《人民日報》海外版26日（周二）發表題為「蔡英文們，別說夢話了」的評論文章，表示民進黨當局領導人忽而裝成「大力水手」當網紅，忽而又扮演「花旦」告洋狀，不斷煽動兩岸敵意。 文章稱，尤其是台灣總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等不停說「戰」論「戰」，企圖以武獲「獨」、以武拒統，若繼續裝睡夢囈，只會把台灣推向更危險的深淵，死路一條。

蔡英文上周接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，表示若兩岸開戰，台灣「自己會承受第一波的攻擊」，之後則希望全世界站出來，向中國大陸施加壓力。（美國有線電視新聞網）

文章表示，蔡英文和蘇貞昌時而頻繁出入台軍，鼓吹所謂「大陸威脅論」；時而瘋狂叫囂「萬一兩岸之間發生戰爭，給我一隻掃帚都會跟大陸拼」。農曆新年前蔡英文向教皇寫信，告洋狀指責大陸「不放棄武力威脅」；過完年就又在美國媒體前裝委屈、博同情，乞求其他國家在「大陸武力進攻台灣」時共同站出來。

文章批評，「誰都看得出來，蔡英文和她的同夥們這麼賣力地表演，不惜拿台灣民眾的利益做賭注，都是為了一己之私、一黨之私。」文章稱，他們夢囈式的以武拒統，最終只能自取其辱、自掘墳墓。

文章指，「想要以武拒統，包括台灣同胞在內的13億多全體中國人民不會答應」，「針對外部勢力干涉和極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動，我們不承諾放棄使用武力，但這絕非針對台灣同胞。中國人不打中國人。大陸願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景」。

（《人民日報》海外版）