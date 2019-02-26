公安部：破獲「套路貸」集團1664個　拘捕逾1.6萬疑犯

公安部26日（周二）召開新聞發布會，通報全國公安機關打擊「套路貸」的情況，表示自去年掃黑除惡專項鬥爭以來，截至目前全國共破獲「套路貸」集團1664個，共破獲詐騙、敲詐勒索、虛假訴訟等案件逾2.1萬宗，拘捕疑犯逾1.6萬名，查獲涉案資產35.3億餘元（人民幣，下同）。

去年6月，浙江台州警方破獲「套路貸」集團，拘捕246人。（台州公安）

公安部新聞發言人郭林表示，「套路貸」集團一般以民間借貸為幌子，通過騙取受害人簽訂虛假合同虛增債務，偽造資金流水等虛假證據，並以審核費、管理費、服務費等名義收取高額費用，惡意製造違約迫使受害人繼續借貸平帳，不斷增加債務，最後通過各種暴力或「軟暴力」手段催討債務。

公安部刑偵局政委曾海燕稱，「套路貸」集團表面上按照國家有關規定，與借款人簽訂的是年利率24%的借條合同，而實際還款中往往是按照超過年利率2000%收取利息，遠遠超過法律規定標準。

公安部舉例稱，河南安陽公安破獲一個主要侵害對象為大學生的特大「套路貸」集團，拘捕涉案人員129人，受害人達1.8萬餘人；浙江溫嶺公安破獲一個發放網絡小額貸款的特大「套路貸」集團，拘捕疑犯263人，涉案金額4億餘元。

（澎湃新聞）