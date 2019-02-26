【愛國種子】江西設「紅色文化課」　從幼兒園到大學覆蓋所有學校

據江西省委機關報《江西日報》周一（25日）報道，今年春季開學，江西全省各級各類學校將開設紅色文化課程，統一使用紅色文化教材。這套教材包括幼兒、小學低年級、小學高年級、初中、高中（含中職中專）、大學（含高職高專）共6冊，是內地首套成系統的紅色文化教材。

除了在江西省增設「紅色文化課」，各省此前也建立超過200個「紅軍小學」。圖為江西省廣昌縣驛前鎮高虎腦紅軍小學4年級學生在校門口開展課外勞動。（視覺中國）

據報道，這套紅色文化教材由教育部發展研究中心和省委教育工委、省教育廳共同組織編寫。而教育部基礎教育司副司長俞偉躍此前曾表示，「編寫紅色文化教材，就是要在孩子們幼小的心靈種下愛國、愛人民的種子。」

據新華社此前報道，選擇在江西推行紅色文化教材，是因為該省紅色文化底蘊深厚。江西省教育廳廳長葉仁蓀表示，「井岡山是中國革命的搖籃，南昌是人民軍隊的搖籃，江西有名有姓的烈士就有25萬餘人，佔全國的六分之一，擁有革命遺址2400餘處。」

為了重塑思想教育，內地廣設「紅軍小學」。（視覺中國）

據介紹，除了開設紅色文化課，江西省還會將「立德樹人」落實在各科課堂教學和滲透在校園生活的各個環節，提高學生的思想水準、政治覺悟、道德品質和文化素養。

報道稱，江西省將積極探索實現由「思政課程」向「課程思政」轉變，實施高校「課程育人」共用計劃，示範帶動各類課程與思政理論課同向同行。在義務教育階段，推行德育課程改革，開設勞技實踐特色課，建立研學旅行、革命傳統教育等實踐基地，培養學生德智體美勞全面發展。

（江西日報、新華社）