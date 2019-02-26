【習五點】新華社：港澳成功實踐一國兩制　對台灣具垂範意義

1月2 日，中共總書記習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上提出「習五點」對台工作綱領，當中表示要推進和平統一進程，其中包括探索「兩制」台灣方案。 事隔接近兩個月，官方《新華社》今日（26日）再刊文指，「一國兩制」在香港、澳門成功實踐，為探索「兩制」台灣方案提供了有益借鑒和正面示範。

文中引述行政長官林鄭月娥曾說，香港能成為舉足輕重的國際金融中心，很大程度是受惠於國家改革開放和香港在「一國兩制」下的獨特優勢。（視覺中國）

文章稱，香港在回歸後的發展速度在全球發達經濟體中一直位居前列，先後成功抵禦亞洲金融危機、非典疫情、國際金融危機衝擊，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，並繼續被多家國際機構評選為全球最自由經濟體和最具競爭力的地區之一。文中引述行政長官林鄭月娥曾說，香港能成為舉足輕重的國際金融中心，很大程度是受惠於國家改革開放和香港在「一國兩制」下的獨特優勢。

文章強調，香港在回歸後經濟保持平穩增長，內地訪港旅客對香港經濟起到積極拉動作用。香港的國際舞台和香港人在國際上的影響力更日漸擴大和突出。在中央政府鼎力支持下，香港前衛生署署長陳馮富珍2006年當選世界衛生組織總幹事，並於2012年成功連任；香港天文台台長岑智明2010年當選並於2014年連任世界氣象組織航空氣象學委員會主席。

文章續指，身處海外的香港人很好地得到國家的領事保護和服務，外交系統秉持「港人安全無小事，同胞利益重於泰山」的理念，為港人提供全天候的領事保護和服務，回歸以來共處理上萬起涉港領保案件，其中包括菲律賓人質事件、埃及盧克索熱氣球爆炸等突發事件。

澳門「成績單」優秀 經濟起飛社會安定

文章又稱澳門的「成績單」同樣優秀，回歸以來「一國兩制」、「澳人治澳」、高度自治得到充分保障和完全體現，本地生產總值急增，居民的福利水漲船高。回歸之後，澳門社會安定，在博彩業開放的同時，旅遊業及相關的餐飲、酒店、會展業迅速發展。特別是2003年開放內地居民赴澳個人遊後，澳門經濟活力更旺，居民生活水平穩步提升，社會福利體系不斷完善。

文章後段引用劉兆佳、譚耀宗等人表示，「一國兩制」在香港、澳門取得舉世公認的成就，證明「一國兩制」有著強大的生命力，對台灣有很好的示範意義，「和平統一、一國兩制是實現中國統一的最好方式，期待台灣同胞作出正確的抉擇。」