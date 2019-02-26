【新疆再教育營】八國外交官參訪新疆　認可中國「去極端化」措施

據新華社26日報道，應中國外交部邀請，巴基斯坦、委內瑞拉、古巴、埃及、柬埔寨、俄羅斯、塞內加爾、白俄羅斯等八國常駐日內瓦代表和主要外交官於2月16日至19日在新疆參觀訪問。 報道稱，參訪團成員訪問後表示，某些媒體針對新疆「職業技能教育培訓工作」（外媒稱「新疆再教育營」）的指責不實，認可中國政府在依法打擊和預防恐怖主義、保護公民宗教信仰自由、保護少數民族傳統文化等方面所做的工作和取得的成效。

在新疆喀什地區喀什市職業技能教育培訓中心，柬埔寨常駐日內瓦代表聶薩摩（右）與學員熱孜瓦古麗·麥合木提交談。（新華社）

據報道，參訪團成員走訪了喀什地區喀什市、和田地區墨玉縣職業技能教育培訓中心，詢問學員學習生活情況，觀看、參與學員文藝、體育活動後，多名參訪團成員表示這些媒體針對新疆「職業技能教育培訓」的指責不實。

俄羅斯常駐日內瓦副代表（大使）尼基塔·朱可夫表示，「這裡更像是大學校園。 教學樓很現代化，宿舍也比他們（學員）之前住的地方更舒適。校內沒有警察，也沒有人在逼迫這些學生，我認為學生們明白目前所做的事對他們很有幫助，學習這些技能的目的就是為了提高他們的生活水準。」

白俄羅斯常駐日內瓦副代表皮薩勒維奇則表示，「我認為中國政府舉辦這個中心是做得很正確的事，這也符合法律的原則和精神。」

據悉，八國代表除了參觀「職業技能教育培訓中心」，也走訪了培養伊斯蘭教教職人員的新疆伊斯蘭教經學院。其他行程還包括到新疆國際會展中心觀看重點暴恐案例展、走進居民家中體驗維吾爾族傳統生活等。

新疆「再教育營」（中方稱為「職業技能教育培訓中心」）近段時間受國際社會關注，土耳其外交部本月9日更發聲明譴責中國政府侵犯新疆維吾爾穆斯林群體的基本人權。（路透社）

另據路透社21日消息，第五批赴新疆參訪團已經組成，定於下星期成行，參訪團成員都是受邀國駐中國的外交官。這些國家據稱有沙特阿拉伯、阿爾及利亞、摩洛哥、黎巴嫩、埃及、新加坡、越南、老撾、緬甸、俄羅斯等16個國家。

據美媒此前報道稱，國際社會非常關注中國將百萬維吾爾族人關進「再教育營」等問題。土耳其外交部本月9日更發聲明譴責中國政府侵犯新疆維吾爾穆斯林群體的基本人權。因此有分析稱，中國組織國際參訪團是希望改變國際社會對中國政府新疆政策的看法。

接受路透社訪問的外交官稱，中國希望在接下來的兩個國際活動上消除對中國新疆政策的批評聲音。一個是正在舉行的聯合國人權會議，另一個是4月下旬在北京舉行的「一帶一路峰會」，屆時幾個穆斯林國家的元首預計出席會議。