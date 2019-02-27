中共高層北京會見十一世班禪　強調維護國家統一和民族團結

據新華社報道， 中共中央書記處書記、中央統戰部部長尤權26日在北京會見了十一世班禪額爾德尼·確吉傑布。

2010年起，十一世班禪先後當選為中國佛教協會副會長、全國政協委員、常委等職。圖為十一世班禪額爾德尼·確吉傑布。（資料圖片）

報道稱，尤權對班禪過去一年取得的新進步表示祝賀，希望班禪認真學習習近平新時代中國特色社會主義思想，牢固樹立「四個意識」，堅定「四個自信」，堅決做到「兩個維護」，加強佛學知識學習和品德修養，為維護祖國統一和民族團結，促進藏傳佛教與社會主義社會相適應做出新成績。

十一世班禪表示，「一定牢記習近平總書記的囑託，在政治上思想上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，繼承和發揚歷世班禪愛國愛教的光榮傳統，牢記責任，服務信眾，積極為祖國統一、民族團結、宗教和順、人民幸福貢獻力量。」

資料顯示，十一世班禪額爾德尼·確吉傑布原名堅贊諾布，現年29歲。1995年11月29日，堅贊諾布被確認為前任班禪的轉世靈童；同年12月8日，經中華人民共和國政府批准認定，轉世靈童堅贊諾布繼承班禪額爾德尼之位，成為第十一世班禪額爾德尼。2010年起，十一世班禪先後當選為中國佛教協會副會長、全國政協委員、常委等職。

（新華社）