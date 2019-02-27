【新疆再教育營】中國外交部：土耳其罔顧事實　抹黑中方反恐努力

土耳其外交部部長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）周一（25日）公開譴責中國在新疆實施的針對穆斯林的政策，稱有關侵害新疆維吾爾人和其他穆斯林人權的報告「令人嚴重憂慮」。 中國外交部今日反駁有關言論，斥土耳其罔顧事實，發表不負責任的惡劣表態是「別有用心」，抹黑中方反恐和去極端化的努力。

土耳其外交部長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）譴責中國迫害新疆穆斯林少數民族。（網絡圖片）

中國外交部發言人陸慷在今日（27日）的例行記者會上表示，土耳其方面一些人近來罔顧事實，就中國新疆維吾爾自治區問題發表一些不負責任的惡劣表態，中方對此堅決反對。

陸慷稱，包括土耳其在內的個別國家都很清楚，以東伊運為首的東突暴恐分裂勢力，長期以來對新疆人民的生命安全構成最直接、最嚴重的威脅。新疆地區一些人受到極端思想影響和蒙蔽，脫離家庭和社會，缺乏正當的職業和工作技能，也極其容易被恐怖和暴力極端勢力拉攏。新疆政府採取的一些措施正是為了讓這些人能夠掌握一技之能，能夠真正地認識和重新回到社會，在法律的框架內開展正常的生產生活，避免使他們進一步成為暴恐分子和極端勢力的受害者，甚至是施害者。他形容，這是一種「治病於未病、防患於未然」的有效舉措。

陸慷形容，新疆政府採取的措施是「治病於未病、防患於未然」的有效舉措。（資料圖片）

「治病於未病、防患於未然」取得明顯成效

陸慷強調，這些措施事實上已經取得明顯成效，新疆政府主席和新疆的官員一段時間以來，已經向國際社會反覆介紹了有關情況，其中最主要的是，已經20多個月新疆沒有發生過一宗傷及無辜平民的恐怖和暴力事件。這樣的成就，是任何一個不帶偏見的人應當承認的。

陸慷批評，土耳其自己長期遭受恐怖主義和分裂勢力之苦，但是土耳其一些人卻無視基本事實，一再抹黑中方反恐和去極端化的努力，污衊新疆政府採取的措施，只能說是別有用心。「我們敦促個別國家能夠客觀看待中方反恐和去極端化舉措，能夠停止發表錯誤言論，以實際行動維護國際反恐合作大局。」