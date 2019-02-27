國台辦推惠台「31條」App　提供兩岸權威資訊服務

大陸促進兩岸經濟文化交流合作的「31條措施」將於周四（28日）滿一周年，大陸國台辦周三（27日）推出名為「31條」的App，提供兩岸資訊服務，並歡迎台灣民眾下載。 對此，台灣陸委會當天表示，國台辦改變宣導方式，推出「31條」App及「受惠」樣版，意圖誇大實施成效，反而凸顯其「惠台」名不副實，不如多做實事。

大陸27日推出名為「31條」的App，提供兩岸資訊服務。國台辦發言人安峰山27日在記者會上介紹這款App用途和特點。（資料圖片）

國台辦發言人安峰山27日在例行記者會上表示，「31條」App能夠實現兩岸資訊集合、權威資訊發布和社區問答互動三大主體功能，能夠集中展示目前大陸包括25個省區市在內的72個地方落實31條的實施細則、最新資訊並解答網友的提問。

據安峰山介紹，「31條」App是首款提供兩岸資訊服務的權威移動應用平台，將在互聯網各大應用市場陸續上架，內容和服務功能也將不斷完善，歡迎兩岸民眾特別是台灣民眾下載使用，並提出改進意見和建議。

據台媒《聯合新聞》報道，「31條」App設計一款熊貓公仔，名叫「融融」，象徵「融合」之意。下載「31條」App後，介面首頁顯示第一條資訊為「各地台辦祝賀「31條」App產品發布」的影片，其他影片還包括創業台青和台師的訪談。此外，在「問答」頁面中，還有各種對於對台政策答問，網民也可以透過該App直接在上面輸入問題提問。

「31條」App將在互聯網各大應用市場陸續上架，圖為該款App的使用界面。（聯合新聞）

「31條」App設計一款熊貓公仔，名叫「融融」，象徵「融合」之意。（網上圖片）

對此，陸委會當天回應稱，大陸公布對台31項措施周年，其實施成果言過其實，所謂「惠台融合」意在「利中促統」。陸委會指出，許多台商反映適用上仍有許多困難或無「受惠」感受，呼籲國台辦與其大張旗鼓辦宣傳，不如多做實事，確確實實改善台商、台生等在陸待遇，保障其應有之權益及人身安全。

（綜合報道）