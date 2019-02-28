二二八事件72周年　蔡英文：有些人誤解轉型正義只是政黨鬥爭

台灣總統蔡英文今天（2月28日）說，有些人誤解轉型正義只是政黨鬥爭，也有些人認為過去的事不必再提。她表明「不同意這種看法」，並指過去不會自己過去，轉型正義的存在就是為了真正撫平創傷。

二二八事件72週年，總統蔡英文（左）28日在台北二二 八公園出席「二二八事件72週年中樞紀念儀式」，並頒 發二二八受難者許金水的回復名譽證書，由許金水之子 許春生（右）代表接受。（中央社）

據中央社報道，蔡英文今天出席「二二八事件72週年中樞紀念儀式」。她在致詞中提到，指在「二二八事件紀念基金會」努力下，不久前考證查核公開檔案，整理出含400多則資料的名單，內容涉及可能受難但尚未提出賠償的個案：「對歷史真相，我們的了解依然不夠，這項工作將會持續地進行下去」。

她說，除了賠償個別受難者與家屬，同樣重要的是有系統地釐清事件真相，二二八紀念基金會今年將提出新報告並且翻譯成外文，與世界上關心二二八事件的朋友一起交流。

認為「過去不會自己過去」

蔡英文又表示，有些人誤解轉型正義只是政黨鬥爭，也有些人認為過去的事不必再提：「我要再次嚴肅地表達，我不同意這種看法」。

她認為每一個經過民主化的國家都必須處理威權統治此課題，「過去不會自己過去，傷口的表面也許會暫時癒合，但內心留下的創傷，卻不會自然地消失」，轉型正義的存在就是為了真正撫平創傷，「提醒我們曾經傷痛，切莫再犯下同樣的錯誤」。